Pád KSČM v Třebíči

Hana Máchalová, opoziční zastupitelka za KSČMZdroj: Deník/Milan Krčmář

Už od dvacátých let minulého století mívala Třebíč přídomek „rudá“. Komunisté zde bývali velice silní, a to jak za první republiky, tak i po sametové revoluci. V novodobé historii sice nikdy neusedli v radě města a zůstávali v opozici, počtem svých zastupitelů však výrazně ovlivňovali zdejší dění. Komunální volby v letošním roce ale vše změnily. KSČM se do třebíčského zastupitelstva neprobojovala. Komunisty v Třebíči letos do voleb vedla Hana Máchalová, jejich tváří zde ale roky bývala Julie Dolejší. Ta by si přála, aby se straně zase podařilo do zastupitelstva probojovat. Připouští však, že to bude těžké. „Je mi to líto, ale nejsme jediní,“ poukazuje Dolejší na výsledky komunistických buněk v dalších městech. „Hodně to ovlivnily volby do Sněmovny rok předtím. Tam jsme také neuspěli, kvůli čemuž jsme nezískali státní příspěvky.

Těžko jsme pak při volbách do zastupitelstva mohli spustit větší kampaň,“ vysvětluje. S propagací podle ní souvisí ještě jedna věc. „Výsledky letos hodně poznamenala i třídenní oslava při otevření Karlova náměstí v Třebíči. Bylo to týden před volbami do zastupitelstva, což pak mnohé lidi zřejmě ovlivnilo při rozhodování, komu dát hlas,“ naznačuje Dolejší.Třebíč bývala baštou komunistů. Narodil se tu zakladatel Komunistické strany Československa Bohumír Šmeral, v roce 1920 zde zuřila několikadenní stávka dělníků, při které museli zasahovat vojáci a ve městě bylo vyhlášené stanné právo. „Ale doba jde dopředu. Ty jejich ideje jsou už dávno pasé, vždyť KSČ vznikla v roce 1921 a nějak moc se od té doby nezměnila. Spíš se divím, že z parlamentu i z třebíčského zastupitelstva zmizeli až třicet let po revoluci. Tady je vidět, že opravdu musela odejít jedna lidská generace, aby se myšlení voličů, a s tím i výsledky voleb změnily,“ myslí si Patrik Suchánek z Třebíče.Komunisty volili v poslední době zejména důchodci. Mezi ně patří i Josef K. Celé jméno uvést nechtěl, redakce ho ale zná. „Je chyba, že teď není v parlamentu ani v třebíčském zastupitelstvu tradiční levice. Tu reprezentovali právě komunisté, protože sociální demokracie už ke konci nevěděla kudy kam. Zkoušela různé zelené ideály a takovou tu rádobypokrokovou vlnu, což se jí vymstilo,“ domnívá se důchodce. „Hodně mých známých, kteří dřív komunisty taky volili, přešlo k ANO a k SPD. Jenže zapomněli, jak ANO dřív bojovalo za podnikatele, a když se to Babišovi hodilo, najednou otočil a začal rozdávat plnými hrstmi, aby si koupil chudší lidi. A SPD, to jsou jen křiklouni,“ podotýká senior.