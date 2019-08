Vysočina – Léto je doba plná krásných zážitků. Čas prázdnin a dovolených ovšem může narušit nepříjemná zkušenost. Stačí jen jedno malé bodnutí způsobené žihadlem a nádherný den se změní v noční můru.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Byla u nás na návštěvě teta. Seděli jsme na zahradě, popíjeli kávu a pochutnávali si na bábovce. Najednou teta vykřikla, včela ji bodla do ruky. Bohužel je teta alergická a zapomněla si doma léky. Po těle se jí začala objevovat vyrážka, udělalo se jí špatně a měla potíže s dýcháním. Hned jsme ji naložili do auta a odvezli do nemocnice. Prý to bylo za pět minut dvanáct,“ popsala nepříjemný zážitek Radka Konečná z Nového Města na Moravě.