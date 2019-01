Žďár nad Sázavou - Minimálně zastavit úbytek obyvatel ve městě se snaží žďárská radnice. A to také prostřednictvím kampaně Staň se Žďárákem. V ní jsou odměňováni vylosovaní noví obyvatelé města aktuálně poukazem do bazénu.

Náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: René Rámiš

„Ke konci února měl Žďár 21 497 trvalých obyvatel. Na konci března se toto číslo zvýšilo na 21 506 lidí, ale v dubnu jich bylo zase 21 490," řekl starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.

Žďárská radnice z nových obyvatel města, kteří souhlasili se zařazením do slosování, čtvrtletně losuje tři lidi, kteří získají odměnu. Teď je to poukaz do relaxačního centra v hodnotě 900 korun. „Kampaň jsme rozjeli loni před koncem roku, byla to tak trochu snaha navýšit počet obyvatel k 31. prosinci kvůli rozpočtovému určení daní, aby daňová výtěžnost v roce 2017 byla trochu vyšší," poznamenal starosta Navrátil.

Při úvodní části kampaně, která trvala od 18. listopadu do konce prosince 2015, se k trvalému pobytu ve Žďáře přihlásilo 26 nových obyvatel, ale 36 se jich v té době odhlásilo. „Předpokládáme, že ten pokles by byl jinak ještě vyšší, a oproti roku 2014 jsme jej trochu přibrzdili," řekl žďárský místostarosta Josef Klement.

Vedení města jde při získávání nových obyvatel především o ty lidi, kteří sice ve Žďáře bydlí, ale nemají v něm přihlášené trvalé bydliště, takže město z nich nemá ohledně státního příspěvku výtěžnost.

„Víme, že těch případů je hodně a změna pobytu dnes není problém, stačí jedna návštěva úřadu. Nechceme dávat novým Žďárákům peníze, jak to třeba před časem dělali v Jihlavě, protože finanční motivace nám nepřipadá úplně dobrá. Neděláme si samozřejmě iluze, že naší kampaní přitáhneme stovky nových obyvatel, ale pro některé z nich možnost výhry může být motivací, aby cestu na úřad vážili a trvalé bydliště si ve Žďáře zřídili," konstatoval Zdeněk Navrátil.

V souvislosti s daňovou výtěžností je důležitý stav obyvatel vždy k 31. prosinci, takže z 21 511 trvalých obyvatel, kterými město disponovalo na konci roku 2015, bude vypočítán státní příspěvek pro rok 2017.

Zatímco na konci loňského roku žďárský úřad evidoval právě 21 511 lidí s trvalým pobytem, o rok dříve jich bylo o 118 více. Před patnácti lety ale Žďár nad Sázavou dokonce čítal 24 289 obyvatel.

„Pokud by náš projekt mohl přispět minimálně k tomu, abychom se v počtu obyvatel udrželi na zhruba stejných číslech, což je kolem jednadvaceti a půl tisíce lidí, budeme rádi. Samozřejmě je to jenom jedna z možností, jak nové obyvatele města přitáhnout. Důležitá je v tomto ohledu také příprava nových pozemků pro bytovou nebo rodinnou výstavbu," vyjádřil se starosta Navrátil. Radnice hodlá s akcí pokračovat s tím, že slosování nových obyvatel, kteří s tím budou souhlasit, bude i nadále probíhat po třech měsících.

„Chtěli jsme především vyvolat diskusi, aby si lidé uvědomili, že pokud ve městě pracují a dlouhodobě žijí, ale nemají tu trvalé bydliště, ochuzují městský rozpočet o částky z rozpočtového určení daní od státu, za které by třeba bylo možné zajistit lepší služby," vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou. „Jedná se například o oblast komunálních služeb, kde by se to určitě hodilo. To je hlavní důvod, proč se tím zabýváme a chceme, aby lidé žijící ve městě měli o této problematice povědomí," dodal Navrátil.

Každý trvale přihlášený obyvatel aktuálně přispívá do žďárského rozpočtu svým podílem daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem částkou kolem deseti tisíc korun ročně.