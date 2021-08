Vlastnit veterána není levnou záležitostí. A pokud ještě chcete sladit k vozu i svůj oděv, pak to přijde nejen na pěkné peníze, ale dá to i spoustu práce. Vladimír Dobiáš z Daňkovic vsadil na vozidla Veřejné bezpečnosti. A tak se na bystřickém srazu veteránů předvedl i ve své parádní kapitánské uniformě.

Vladimír Dobiáš z Daňkovic vsadil na vozidla Veřejné bezpečnosti. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Sehnat a sladit to všechno je nesmírně složité. Obnáší to desítky a stovky hodin práce se sháněním artefaktů z dané doby. A vyhodím za to víc peněz než za manželku,“ směje se majitel policejního favorita a motorky.