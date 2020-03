„Někteří lidé, kteří záchranku volali, jaksi zapomněli říct, že se vrátili z Itálie nebo z Rakouska. A někteří dokonce i to, že mají nějaké příznaky nákazy. Kvůli jejich nezodpovědnému jednání musely čtyři záchranářské týmy do dočasné karantény,“ doplnil Novotný.

„V tuto chvíli jsou v karanténě už jen tři výjezdové skupiny. Jednomu týmu už karanténa skončila. U těch dalších se zatím čeká na výsledky testů,“ doplnil jeho slova mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Nevystavujte zdravotníky riziku

Zdravotnická záchranná služba má celkem tři desítky výjezdových skupin. „Přistoupili jsme k tomu, že ochrannými prostředky už jsou vybaveny všechny výjezdové skupiny. A pořád také apelujeme na obyvatele Vysočiny, aby nevystavovali zdravotníky žádnému riziku. Ať už v nemocnicích nebo na záchrance,“ informoval Novotný.

Zdravotníci jsou v současné době v první linii. Při setkání s nechráněným nakaženým člověkem se i oni záhy mohou stát také nakaženými. „Všichni návštěvníci nemocnic by do těchto prostor měli vstupovat vybavení ochrannými rouškami. Pokud byli v cizině a mají nějaké příznaky, měli by toto oznámit prioritně. Lidé by měli být zodpovědní sami k sobě, ale především ke zdravotnickému personálu,“ vzkázal obyvatelům Vysočiny náměstek hejtmana.

„Zdravotníky budeme teď velmi potřebovat. Nemůžeme je dávat do karantény jen kvůli nezodpovědnosti některých lidí,“ dodal.