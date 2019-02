Na Vysočině je po nárůstu počtu nemocných o sedm procent aktuálně 1732 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Mezi všemi akutními respiračními onemocněními dál dominují pravé chřipky. „Chřipková epidemie dál trvá,“ konstatovala ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

V minulém týdnu nepřibylo v regionu žádné nové úmrtí v souvislosti s onemocněním chřipkou. Od začátku letošní chřipkové sezony tak na Vysočině zemřeli na tuto nemoc dva lidé. Oba případy byly hlášeny z Žďárska. Žena, která letos na chřipku zemřela na Vysočině jako první, byla ročník 1939. Muž, který v souvislosti s onemocněním chřipkou zemřel následně v pátém týdnu, byl ročník 1940.

Na Žďársku se chřipka i v šestém kalendářním týdnu podílela na postupu epidemie na Vysočině nejvýrazněji. „V uplynulém týdnu jsme měli hlášeno šest nových případů závažného chřipkového onemocnění, všechny tyto případy byly ze Žďárska,“ doplnila informace Alena Dvořáková. Od začátku sezony je na Vysočině evidováno 13 případů chřipkového onemocnění se závažným průběhem.

Na Žďársku (2020 nemocných) je i nejvyšší plošná nemocnost, v tomto okrese a ještě v okrese Pelhřimov (2004) překročil počet nemocných poprvé v současné sezoně hranici dvou tisíc akutních respiračních onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

V rámci celé České republiky je aktuálně 1757 nemocných na sto tisíc obyvatel, nemocnost vzrostla o tři procenta. Nad hranicí dvou tisíc nemocných je nyní epidemie v Libereckém kraji (2105 nemocných), v Jihomoravském kraji (2034) a ve Zlínském kraji (2012).

Kraje Plzeňský, Jihočeský, Olomoucký nebo Pardubický hlásily naopak za poslední týden už pokles nemocnosti.

Na Vysočině přibylo od předešlého pondělí dalších devět zákazů návštěv, v Nemocnici Nové Město na Moravě změnili zákaz pro vybraná oddělení na zákaz pro celou nemocnici. MŠ Jamné na Jihlavsku je první školou na Vysočině, kde na období od 7. do 13. února vyhlásili chřipkové prázdniny.

Před rokem nemocnost na Vysočině kulminovala v osmém kalendářním týdnu, kdy bylo v kraji 2199 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Loni zemřelo na Vysočině na chřipku 11 lidí.

Zákazy návštěv v lůžkových zařízeních na Vysočině

(stav k 11. únoru)

OKRES HB

Nemocnice Havlíčkův Brod od 2. 2. do odvolání

Domov pro seniory Na Bradle, Světlá nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice Ledeč - Háj, Vysočinské nemocnice, s.r.o. od 4. 2. do odvolání

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod od 5. 2. do odvolání

Dům pro seniory Reynkova od 7. 2. do odvolání

OKRES JI

Senior Home Telč od 4. 2. do odvolání

Domov pro seniory Telč od 4. 2. do odvolání

Alzheimercentrum Jihlava od 7. 2 do odvolání

OKRES PE

Vysočinské nemocnice, s.r.o., LDN Humpolec od 28. 2. do odvolání

DD Proseč u Pošné od 29. 2. do odvolání

Domov pro seniory Pelhřimov od 6. 2. do odvolání

Nemocnice Pelhřimov od 6. 2. do odvolání

OKRES TR

LDN Moravské Budějovice od 29. 1. do odvolání

Nemocnice Třebíč od 4. 2. do odvolání

Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice od 6. 2. do odvolání

Diakonie ČCE středisko Myslibořice od 5. 2 do odvolání

Dům pro seniory Koutkova-Kubešova od 6. 2. do odvolání

OKRES ZR

Nemocnice Nové Město n. Moravě od 9. 2. do odvolání

Domov pro seniory-Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště od 6. 2. do odvolání

Zdroj: KHS Kraje Vysočina





Nemocnost na Vysočině v 5. kalendářním týdnu

5. TÝDEN / 6. TÝDEN / ZMĚNA

Okres HB 1519 / 1632 / +7%

Okres JI 1352 / 1423 / +5%

Okres PE 1860 / 2004 / +8%

Okres TR 1536 / 1655 / +8%

Okres ZR 1886 / 2020 / +7%

Kraj Vysočina 1619 / 1732 / +7%

Česká republika 1700 / 1757 / +3%

Zdroj: KHS