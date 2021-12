Nové dudy by měly odpovídat vyobrazení u Roelandta Saveryho, který jako malíř působil na dvoře císaře Rudolfa II. „Doufáme, že se podaří dudy vytvořit do dudáckého festivalu, který se bude konat ve Strakonicích, kde mám tu čest být jedním z režisérů, specialistů na středověkou hudbu," řekl Vaváček. Festival by se měl konat na konci srpna příštího roku.

Hře na dudy, které patří mezi dechové nástroje, se Vaváček věnuje takřka dvacet let. Jako sběratel se soustřeďuje na nástroje používané v Evropě od středověku po 19. století. Jeho repliky jsou kopiemi vyobrazených nástrojů, detailní je i jejich zdobení nebo použité materiály. Na experimentální rekonstrukci se podílejí obvykle čtyři řemeslníci.

Originálních středověkých či renesančních dud se podle Vaváčka příliš nedochovalo. "Je to hodně problematické. Dudy jsou vyrobené z přírodních materiálů a ty jako takové podléhají zkáze. Středověké dudy se nedochovaly žádné. Vím jen o jednom exempláři, je to kousíček píšťaly vylovený ze žumpy v jednom městečku v Německu. U nás dochované nejstarší dechová nástroje jsou až ze 16. století. Jsou tam i šalmaje a podobné nástroje, ale dudy ještě ne. To je až tak z 18. a 19. století," řekl Vaváček.

Jeho dudy, na které dnes v Pelhřimově hrál, odpovídají tomu, jak je zachytili autoři ve 13. století. Mezi nejstarší typy patří píšťala s měchuřinou vyrobená z vyčiněného zvířecího močového měchýře, jiné nástroje mají balonek vyrobený z kůže, některé píšťaly jsou z ebenu, jiné mají části z olivového dřeva.

Podle vyobrazení ze 13. století vznikaly i šestihlasé dudy. Z 15. století byla zase předloha pro dudy trojhlasé, které na svém dřevorytu zachytil Albrecht Dürer. Ve Vaváčkově sbírce jsou také nástroje vyrobené podle vyobrazení v kostele svatého Štěpána v Kouřimi nebo nad schodištěm hradu Karlštejn.

Do sbírky patří i největší jednoplátové dudy v České republice, na které se hrávalo v 17. století. Nástroj je starý pouze sedm let. Do 17. století patří také dudy, kterým se říkalo moldánky. Jejich zvuk, když se měch plní vzduchem, než na něj začne dudák hrát, evokují dětský pláč.

Vaváček se učil hrát na dudy v roce 2002 u dudáka Karla Kaštánka v Táboře. Současné české dudy používají čerpací měch, který vzduch do dud vhání pohybem dudákovy paže. Při hře na většinu historických dud je vzduch vháněn ústy. Součástí dud jsou také píšťaly, některé hrají melodii, jiné vydávají jen jeden tón. Historie nástroje je několik tisíc let stará, poprvé se na ně hrálo zřejmě ve starověké Mezopotámii.