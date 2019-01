Jihlava – Nevyužité kabelky ve skříni mohou nyní posloužit dobré věci. V jihlavském obchodním domě City Park se ve čtvrtek 19. května uskuteční kabelkový veletrh Nadačního fondu Šťastná hvězda. „Jde o ojedinělou charitativní akci na Vysočině, na které se budou za ryze symbolické ceny od třiceti korun prodávat nositelné kabelky všech dárkyní z celého kraje," uvedla Alena Skovajsová, ředitelka nadačního fondu.

Záplava. V loňském roce se vybralo bezmála 45 tisíc korun. Překoná letošní ročník ten loňský? To se uvidí 19. května. | Foto: Deník/archiv

V současné době probíhá sběr kabelek. Lidé je mohou nosit do redakcí regionálních Deníků po celém Kraji Vysočina. Konkrétně v Jihlavě je sběrné místo na Masarykově náměstí 43. Dále je mohou dárci a dárkyně dopravit do Rádia Jihlava. „Sběr probíhá v duchu hesla. Daruj kabelku v takovém stavu, v jakém by sis ji sama ráda koupila," doplnila Skovajsová.

Akce se poprvé uskutečnila v loňském roce v divadle DIOD. Tehdy se sešlo kolem čtrnácti stovek kabelek a po osmi hodinách jich zbylo jen několik desítek. Výtěžek se v loňském roce zastavil na částce 43 560 korun. Alena Skovajsová doufá, že akce bude minimálně stejně úspěšná jako v loňském roce. „Tento rok jsme se rozhodli pro City Park, protože se zde dá dobře parkovat a také zde projde více lidí," odůvodnila výběr místa ředitelka nadace.

V letošním roce poputuje dětem s dětskou mozkovou obrnou na speciální rehabilitaci Kosmík, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. K dostání budou i kabelky známých osobností. „Na akci přispěly kabelkami například moderátorky Jolana Voldánová, Renata Czadernová či Martina Kociánová. Dále modelka Lucie Křížková nebo spisovatelka Tereza Čiháková," vyjmenovala Skovajsová.

Akce začne v 9 hodin ráno v prostorách obchodního centra a potrvá do pěti hodin odpoledne. Akci bude moderovat Martin Málek a v rámci doprovodného programu vystoupí například David Pražák. Zájemci si budou moci prohlédnout luxusní a sportovní auta Diamond race s ředitelem Milanem Markovičem. Pro ženy je připravena zkouška jarního líčení ve spolupráci s Mary Kay. Na místě bude možnost nechat se nalíčit zdarma.

Partnerem akce nadačního fondu je Jihlavský deník, Rádio Jihlava a obchodní dům City Park.