Vysočina – Plýtvání potravinami nebo problematika mobilů ve školách. I tato témata se řešila na setkání školních parlamentů, které proběhlo v první červnové pondělí v Jihlavě.

Stovka žáků základních škol nabídla svůj pohled na vybraná témata. „Jídla by často stačilo jen lépe dochutit. Když si někdo nevybere, měl by mít možnost si oběd předem odhlásit,“ jmenovala dívka, která stále ještě dochází na základní školu. „Žáci by také mohli mít větší samostatnost a nebrat si polévku, když jí nechtějí,“ pokračovala v prezentaci závěrů, které dala dohromady s dalšími školáky. Ještě ráno se s nimi přitom neznala.