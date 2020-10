„Práce pokračují podle stanoveného harmonogramu. Během oprav se ani nevyskytly žádné velké komplikace,“ potvrdila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Oprava vyjde na 8,3 milionu korun bez daně.

Vlastník mlýna: město Třebíč

Cena rekonstrukce: 8,3 milionu korun

Plánované otevření: jaro 2021, obě expozice konec roku 2021

Expozice: o koželužství a obuvnictví, o sociálním bydlení ve mlýně

Stavební dělníci pracují jak uvnitř, tak i na exteriéru mlýna. „Aktuálně vyměnili dřevěné degradované podlahy a nyní dělají na vnitřních a vnějších omítkách. V rámci rekonstrukce mlýn čeká výměna elektrických rozvodů a nová okna a dveře,“ vyjmenovala Martakidisová

Co by to bylo za větrný mlýn bez lopatek. „Ty bude mít mlýn také nové, včetně motoru, který je bude pohánět,“ doplnila Martakidisová.

Opravu mlýna vítají i lidé z okolí. „„Pokaždé když jsem jela okolo mlýna, říkala jsem si, jak to tam asi může vypadat. Dlouhá léta na něj byl smutný pohled. Je dobře, že se dočkal opravy, je to zajímavá a netypický prvek pro Třebíč,“ řekla Martina Novotná, která okolo mlýna projíždí při cestě do práce.

Vnitřní prostory mlýna se promění podle plánu v malé muzeum. Zřídí je tam Městské kulturní středisko v Třebíči. „Připravujeme dvě expozice. V přízemí bude jedna, která souvisí s původním účelem mlýna, ukáže mletí třísla pro účely koželužství a představíme návštěvníkům také historii obuvnické a koželužské výroby firmy Budischowakých,“ prozradila ředitelka Městského kulturního střediska v Třebíči Jaromíra Hanáčková.

I druhé patro mlýna ukáže část z historie větrného mlýna. „V patře pak bude expozice, připomínající doby, kdy mlýn sloužil jako sociální bydlení,“ prozradila Hanáčková.

První návštěvníci by mohli do mlýna nahlédnout už na jaře příštího roku, obě expozice budou přístupné na konci roku 2021. „Až mlýn otevřou, určitě se tam někdy zajdu podívat,“ slibovala Novotná.