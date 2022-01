Bystřicko: kdo bude dalším Nositelem tradic? Čekají návrhy

Odpočinkovou zónu Horáckého muzea mohou návštěvníci využít od čtvrtka 6. ledna. Ve vstupní hale zůstane na dobu neurčitou.

Horácké muzeum je otevřeno od pondělí do neděle, a to v závislosti na ročním období. V lednu je muzeum pro zájemce otevřeno každý den do 16 hodin.