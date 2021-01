Ruch studentů a strojů vystřídalo ticho. Už několik týdnů se žáci vzdělávají distančně. U některých oborů se přerušilo i praktické vyučování, které tvoří podstatnou část studia. Jinak tomu není ani na Střední škole stavební v Třebíči, kde jsou nyní odborné učebny a dílny prázdné. I když se učitelé snaží dělat maximum, v mnohých případech prostě praktickou výuku nelze nahradit.

Dílny, kde si učňové zkouší praktickou výuku nyní zejí prázdnotou. | Foto: Deník / Ivana Říhová

Žáci doma nemají ani vhodné vybavení nebo podmínky pro to, aby si mohli řemeslo zkoušet „naostro“. „Snažíme se studentům posílat maximum, co jde. Sdílíme jim nejrůznější výuková videa, kde jsou vysvětlené i postupy. To je tak vše, co můžeme udělat, protože většina z nich nemá prostor, kde by mohli postavit, zbourat nebo oklepat zeď,“ sdělil zednický mistr Bohuslav Dvořák.