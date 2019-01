Žďár nad Sázavou - Strojírenský a metalurgický podnik Žďas loni utržil za své výrobky, služby a zboží v součtu 2,86 miliardy korun, v meziročním porovnání o čtyři procenta méně. Firma, která patří k největším na Vysočině, vykázala za uplynulý rok zisk po zdanění 57,6 milionu korun oproti 65,2 milionu Kč za rok 2014. Vyplývá to z výroční zprávy Žďasu za rok 2015 zveřejněné ve Sbírce listin.

Žďárský podnik Žďas. | Foto: archiv

Žďas loni zaměstnával skoro 2400 lidí. Od roku 2002 patří slovenské společnosti Železiarne Podbrezová. Letos v červnu schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prodej Žďasu čínské CEFC Group. Ve veřejném rejstříku ale zatím stále figuruje jako jediný dosavadní slovenský akcionář.

Předseda představenstva Žďasu Vladimír Soták ve výroční zprávě k loňským výsledkům hospodaření uvedl, že hlavním cílem podniku bylo zajistit maximální naplnění výrobních kapacit. "Což se v mnoha ohledech podařilo i přes nepříznivou situaci na světových trzích," napsal. Poptávka klesla zejména z energetického průmyslu v souvislosti s poklesem cen ropy. Firmu podle Sotáka také poznamenaly dopady sankcí západního světa na Rusko.

Obchodníkům podniku se ale zase podařilo získat významné zakázky ve strojírenské výrobě, které částečně pokryly nižší ziskovost zakázek v metalurgii. Vytvořily také základ naplnění výrobních kapacit pro tento rok, uvedl předseda představenstva.

Žďas se zaměřuje na výrobu tvářecích strojů, kovacích lisů zařízení na zpracování šrotu a válcovaných výrobků, vyrábí odlitky, výkovky, ingoty a nástroje především pro automobilový průmysl. Export se na jeho loňských tržbách podílel více než polovinou. Výrobky plynuly do řady zemí, kupříkladu do Německa, na Slovensko, do Francie, Itálie, Rumunska a Izraele.