„Jsem velice rád, že Žďas realizací této zakázky navazuje na dlouholetou tradici českých výrobců energetických celků a dodavatelů na klíč. Společnost MMK je pro nás prioritním zákazníkem, se kterým bychom výhledově rádi spolupracovali nejen na trhu Ruské federace, ale i v dalších zemích, kde tato firma působí. Ve společnosti Žďas jsme za poslední dva roky do modernizace investovali více než 450 milionů korun, a tyto investice, ve kterých budeme podle strategie mateřské společnosti CITIC dále pokračovat, nám umožňují ucházet se o takto jedinečné zakázky,“ uvedl Roman Náhončík, výkonný viceprezident CITIC Europe Holdings a.s., která Žďas nyní vlastní.

Výstavba energetického zdroje, která potrvá čtyři a půl roku, bude rozdělena do dvou etap. Energetické centrum má být zprovozněno do konce roku 2022 a výroba stlačeného vzduchu do konce roku 2023. „Společnost Žďas takto navazuje na historickou roli českého průmyslu v oblasti dodávek investičních celků. Jedná se o největší projekt za posledních patnáct let do Ruské federace. Naším cílem je mimo jiné také revitalizovat energetické strojírenství v České republice. To de facto skončilo s poslední dostavbou paroplynové elektrárny Počerady, a jsme pyšní na to, že můžeme přinést velice významné zakázky a zároveň získat i práci pro naší metalurgickou divizi, která bude vyrábět odlitky těles pro pět parních turbín na tomto projektu. Tento projekt je strategický v novodobé historii Žďasu,“ nechal se slyšet generální ředitel žďárské strojírenské firmy Pavel Cesnek.

Celkový objem kontraktu se společností Magnitogorskij metalurgičeskij kombinat je 4,3 miliard korun. „Tendr byl zahájen v únoru roku 2018 a uzavřen v březnu 2019, kdy byla společnost Žďas vybrána jako vítěz tendru na dodávku, a nyní se také dokončuje kontrakt na výstavbu celku na klíč. Předpokládaný termín podpisu dodavatelské smlouvy je na přelomu září a října letošního roku,“ upřesnila Eva Málková z marketingového oddělení Žďasu.