„O jeho skonu jsem se dozvěděl asi před dvěma hodinami. Měl jsem informace o jeho zdravotním stavu, ale netušil jsem, že je to tak vážné. Chtěl jsem ho navštívit a o to více je mi líto, že už jsem to nestihl,“ smutně konstatoval místopředseda představenstva KHK Jaroslav Huňáček.

Ten na Horkém obdivoval jeho podnikatelské nápady. „Přicházel s novými myšlenkami a zároveň to byl tvrďák. Moc se mi líbilo, že v třebíčské Borovině otevřel Ekotechnické centrum Alternátor. To byla skvělá věc. A samozřejmě se mi líbila i proměna Boroviny. Ukázal zde všem cestu, kudy se ubírat. Ten zpustlý areál ožil,“ zavzpomínal Huňáček.

Valeč truchlí: stavitele Valu na jeho poslední cestu vyprovodily stovky lidí

Právě areál bývalé obuvnické továrny v třebíčské Borovině zmínil v souvislosti s Horkým také starosta Třebíče Pavel Pacal. „Nebýt pana Horkého, nevím, jak by to tam dopadlo. Byla to geniální myšlenka. Teď jsou tam byty, firmy, přitom si to místo do značné míry zachovalo baťovského ducha. Pro město je odchod Richarda Horkého obrovská ztráta, kterou si možná uvědomíme až později. Nicméně už nyní můžeme ocenit jeho prozíravost, že začal už před lety vytápět Třebíč biomasou. To je o to více důležité v dnešní době, kdy ceny energií raketově rostou,“ prohlásil Pacal.

Na Richarda Horkého zavzpomínala také senátorka za Třebíčsko Hana Žáková, která jeho skon uvedla do souvislosti s nedávným odchodem dalšího významného podnikatele z Třebíčska – stavitele Bronislava Valy. „V krátké době odešli dva velikáni, což bude mít ohromný dopad na region. Pro Třebíčsko je to ohromná ztráta. Jak pan Horký, tak pan Vala dokázali vymyslet neuvěřitelné věci, které pak jejich spolupracovníci uváděli v život. Měli vize na roky dopředu, uměli hledět do budoucnosti,“ podotkla Žáková.

Richard Horký pravidelně přispíval na řadu charitativních projektů. „Mě jeho smrt velice zasáhla. Dlouhodobě podporoval i naši nemocnici,“ uvedla ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Například při začátku pandemie covidu Horký nemocnici poslal milion korun. Jeho firma TTS nemocnici připojila na centrální vytápění teplem – nemocnice nebyla tedy závislá na zemním plynu. Sám Horký tvrdil, že tím se stala třebíčská nemocnice jedinou krizovou nemocnicí v Kraji Vysočina, která by dokázala zvládnout dlouhodobou energetickou krizi.

Richard Horký (1963 až 2022)

Žil v Hrotovicích, pocházel ze Zárubic.



Otec tří dětí.



Majitel řady firem, z nichž nejznámější byla Třebíčská tepelná společnost (TTS). Ta nejen vytápí celou Třebíč biomasou z dřevní štěpky, ale také stavěla biomasové kotle. Ty k vytápění využívala řada měst v České republice, na Slovensku a na Ukrajině.



V Třebíči za pomoci města a dalších podnikatelů přeměnil chátrající areál bývalé obuvnické továrny v Borovině na rezidenční čtvrť. Součástí tohoto projektu bylo vytvoření vzdělávacího centra Alternátor, kde se děti i dospělí mohli dozvědět zajímavosti o energetice, vesmíru, ale i historii borovinské továrny.



Vlastnil Zámek Dukovany, který přeměnil na hotel (nyní se prodává), či hotel Atom v Třebíči.



Podporoval třebíčskou nemocnici či oblastní charitu, sponzoroval i kulturní akce.



Měl vleklé spory s třebíčskou opozicí, která ho vinila s přílišných vazeb na vedení města.