V prvních rocích se přitom bruslilo pod otevřeným nebem. „Pamatuji si, že když se stadion rozšiřoval, na staveništi se povalovaly kosti. Celý park je totiž na území bývalého jihlavského hřbitova,“ vybavil si jihlavský badatel a předseda Spolku pro starou Jihlavu Vilém Wodák. „V roce 1966 jsem byl v prvním ročníku na učení, byli jsme levná pracovní síla a vyráběli jsme kovové součástky pro zastřešení,“ dodal s úsměvem.

To už byla doba, kdy Dukla začala kralovat československému hokeji. Začátky klubu přitom v roce 1956 ještě pod názvem ASD Dukla Olomouc nebyly nezajímavé – hráči byli ubytováni v Praze, trénovali na Kladně a zápasy hráli v Jihlavě. Další rok se pak už klub přemístil do Jihlavy, změnil název na ASD Dukla Jihlava a začal hrát nejvyšší soutěž, kde vydržel dvaačtyřicet let.

Černou kaňkou před nástupem zlaté éry je tragédie ze sezony 1965/66. Pořadatelé tehdy ještě na nekrytém stadionu prodali na zápas se Slovanem Bratislava více vstupenek než bylo míst k stání a poté byli dva lidé umačkáni.

Další rok už Dukla slavila první československý titul. Ten pak získala šestkrát za sebou, během osmi sezon nebyla mistrem jen jednou. Druhá zlatá éra začala v roce 1981 a trvala nepřetržitě čtyři roky. Rekordní dvanáctý titul jihlavský klub získal v sezoně 1990/91. „Měl jsem tu čest být kapitán mužstva při zisku dvanáctého titulu a zvednout ten pohár nad hlavu. Tehdy jsme se stali nejúspěšnějším klubem historie,“ vybavuje si při dotazu na nejhezčí okamžik někdejší hokejista a dnes jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban.

Hokejem přitom v minulosti žilo celé město. Sám Wodák se označuje za sportovního analfabeta, přesto vnímal, že Dukla je Jihlava a Jihlava je Dukla. „O hokeji se mluvilo v práci i všude jinde. Vojáky, kteří tvořili manšaft, jsem ve městě potkával. Jen jsem měl jiné zájmy,“ řekl.

Je přitom možné, že se šestašedesátin stadion už nedočká. Město jako vlastník totiž plánuje jeho demolici. „Jestli to bude prosinec 2021 nebo leden 2022, to nyní nedokáži říct,“ uvedl pro Deník manažer výstavby Horácké multifunkční arény a radní David Beke. Povolení k demolici stadionu vydal stavební úřad již letos na podzim.

Vítáte, že současný zimní stadion v Jihlavě půjde k zemi a na jeho místě vyroste multifunkční aréna?

Na místě stadionu následně vyroste Horácká multifunkční aréna. Stavba za miliardu by měla mít nadregionální význam. „Stadion znám od malička a vzpomínky spojené s dětstvím jsou velmi emotivní. Na druhou stranu vnímám, že stadion to má za sebou, doba je jinde a region si zaslouží moderní multifunkční arénu. Pomůže to rozvoji regionu, stáhne to sem akce, které nás dosud míjí,“ uzavřel Ščerban.