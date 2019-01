Třebíčsko - Zemědělci a zahrádkáři by si přáli klasickou zimu s teplotami pod nulou a sněhovou přikrývkou. Odborníci však slibují spíše zimy teplé a takzvaně na blátě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Teď byly dvě velmi mírné zimy. Dalo by se předpokládat, že se stejný průběh nebude opakovat. Nicméně dosavadní teplejší průběh na příliš dramatickou zimu také neukazuje. Ale je to věštění z křišťálové koule," uvažuje agronom z firmy Agro Mohelno Josef Řezanina.

Uvítal by, kdyby v zimě panovalo kolem deseti stupňů mrazu a ležel sníh. „Jednak by to přineslo vláhu a je to lepší i proti přezimujícím škůdcům. Teplé počasí není dobré na nic. Choroby a škůdci jsou pak v mnohem větší míře," dodal Řezanina.

Teplé zimy si nepřeje ani předseda třebíčských zahrádkářů Blažej Bobek. Ten se pokusil odhadnout zimu podle svých výpěstků. „Podle cibule by měla být zima, protože suknic bylo dost. Ale těžko předpovídat. Chtěli bychom, aby byla zima normální, aby si stromy i celá příroda odpočinula," přeje si zahrádkář.

Déšť místo sněhu

Odborníci však návratu zim s bílou pokrývkou a teplotami pod nulou příliš šancí nedávají. „Dlouhodobé modely, které jsem viděl, ukazují, že teploty by měly být nadprůměrné," řekl amatérský meteorolog Tomáš Böhm, který provozuje web o počasí na Třebíčsku.

Zima tak bude zřejmě spíše podobná těm posledním. Podle předběžné zprávy Českého hydrometeorologického ústavu byla minulá zima nejsušší od roku 1961. „Problémem nebyl ani tak celkový úhrn srážek, jako spíše podoba, v jaké přišly. Byly častěji dešťové než sněhové," řekl bioklimatolog Miroslav Trnka z Akademie věd ČR.

„Zima byla relativně velmi teplá. Srážky, které spadly, se již v průběhu zimy odpařily. Tím pádem nedoplnily zásoby podzemních vod, které pak v průběhu léta chyběly. Půdní profil na povrchu byl nasycený relativně dobře, ale voda neprosákla do hlubších vrstev v takovém množství, jak by bylo třeba," vysvětlil klimatolog.

Podle něj budou nadcházející zimy dokonce vlhčí. Paradoxně však budou působit více sucha. Klimatické modely totiž zároveň ukazují trend k teplejším zimám. „Matematické modely se shodují, že ve střední Evropě by mělo v zimních a časných jarních měsících dojít k mírnému zvýšení srážek v řádu procent. Což ale není mnoho, protože srážek je obecně v zimním období za celý rok nejméně. Problém je v tom, že zimy budou výrazně teplejší a to znamená, že bude i větší výpar. Vodní bilance bude začínat z o něco horšího stavu, než tomu bylo dříve. Navzdory tomu, že srážek bude více. A nebude ani sníh," dodal klimatolog Trnka.