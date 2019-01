Vysočina - Za znásilnění, loupež a vydírání byl minulý týden odsouzen osmapadesátiletý Josef Jaroš. Ten loni v říjnu přepadl v jihlavském parku Keťásek mladou dívku, která se vracela domů z kulturní akce.

Okresní soud v Jihlavě recidivistu potrestal třinácti lety vězení. To je jediný případ znásilnění na Vysočině, který byl letos prověřován dodatečně z minulého roku. Celkem bylo letos v kraji zjištěno už 18 případů znásilnění.

„Bohužel v některých případech, a není to v malém množství, žena znásilnění vůbec neoznámí. Pokud žena čin neoznámí a nikdo kromě ní a pachatele o tom neví, není nikdo, kdo by po násilníkovi pátral, kdo by varoval veřejnost před nebezpečím, přijímal opatření, aby se čin neopakoval a podobně," uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Podle jejího dalšího vyjádření pachatel v takové situaci zjistí, že mu spáchání trestného činu lehce prošlo, a může své jednání velmi rychle zopakovat.

Dvě ženy stačily násilníkům utéct

Ze sdělení policejní mluvčí vyplývá, že nejvíce znásilnění spáchají recidivisté. Například zmíněný Jaroš byl za stejný trestný čin odsouzen už v roce 1985.

Horší jsou případy znásilnění spáchaného na dětech či mladistvých. Těch bylo letos na Vysočině zaznamenáno šest, a to k poslednímu srpnu. Za celý minulý rok se takové případy staly pouze čtyři.

„Mezi hlavní bezpečnostní zásady například patří nechodit za šera či za tmy temnými uličkami, nechodit bez doprovodu oblečena příliš vyzývavě nebo mít u sebe preventivně obranný sprej," doporučil vrchní policejní psycholog Jan Pokorný.

Jak ale ukazují dva jediné letošní případy z Jihlavska, pachateli se dá utéct. „K činu došlo v dubnu na pastvině pro koně, kde v tu dobu byla v ohradě šestnáctiletá dívka. Zde k elektrickému ohradníku přišel neznámý muž. Jejich hovor začal směřovat do osobní oblasti, dívce lichotil a snažil se jí dostat do své blízkosti. Náhle došlo k fyzickému sexuálně zaměřenému útoku," uvedla k případu policejní mluvčí a doplnila, že dívce se podařilo vysmeknout z pachatelova sevření a utéct. Šestapadesátiletý muž ji pak už nepronásledoval.

Štěstí měla i dvacetiletá žena. Tu v chladném únorovém večeru na jihlavském autobusovém nádraží chytil neznámý muž a strhl jí část oblečení.

„Žena začala křičet a bránit se, útočníka se jí podařilo drobně poranit a ten ji pustil. Napadená situace využila a začala z místa utíkat. Pachatel za ní běžel, žena se ale s křikem rychle vzdalovala, tak se otočil a z místa utekl," přiblížila Kroutilová.

Napadení je vždy nutné nahlásit

Letos se na Vysočině z celkového počtu znásilnění vyřešilo třináct případů, pět se jich stále vyšetřuje.

Problémem ale zůstává, že ženy znásilnění často neoznámí. „Ženy se po takovém činu cítí zahanbeně a špinavě. Okamžitě vyhodí, vyperou nebo dokonce spálí veškeré oblečení a stráví dlouhou dobu drhnutím těla ve sprše, čímž znehodnotí veškeré stopy," podotkla policejní mluvčí a dodala že nejlepší je oznámit znásilnění ihned po činu.

Další obavou ženy je, jak se na ni bude dívat okolí. Policie se ale podle Kroutilové k poškozeným chová zvlášť šetrně. Pokud nebude chtít mluvit o těchto intimnostech s mužem, mezi policisty a kriminalisty jsou i ženy, které kontakt s obětí mohou převzít.

Jak uvedl Jan Pokorný, je možné využít i policejních psychologů, kteří se snaží poškozenou uklidnit a navodit jí pocit bezpečí nebo ji dokonce mohou doprovodit na lékařské vyšetření.

