Dukovany, Třebíčsko /FOTOGALERIE/ – Cvičení integrovaného záchranného systému začalov úterý v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Varovné sirény se tam a také v okolních obcích rozezněly krátce před devátou hodinou ranní. Cvičení bude pokračovat i ve čtrtek.

Cvičení Zóna 2013, kterého se účastní složky integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, v pondělí začalo vznikem mimořádné události v JE Dukovany. Zaměstnanci se přesouvali do krytů a převlékali do ochranných oděvů. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Hlavní parní kolektor praskl a operátor odstavil reaktor. Denní směnový inženýr následně vyhodnotil vzniklou situaci jako mimořádnou událost prvního stupně. Zanedlouho ale zjišťuje další závadu: únik chladící vody z primárního okruhu přes poškozený parogenerátor do sekundárního okruhu. „Doplňování vody do chladícího systému je klíčovou věcí. Hasiči pro to využívají vodu z bazénů," vysvětlil jejich činnost mluvčí elektrárny Petr Spilka.

Zásahem byli pověřeni profesionální hasiči. „Byl vyhlášen black-out, a protože se v takovém případě nedá reaktor chladit standardním čerpadlem, tak jej nahrazujeme svou technikou. V případě ostré akce bychom to mohli díky vlastní cisterně dělat 72 hodin, poté bychom využili vodu z bazénů, které jsou pod chladícími věžemi," doplnil velitel jednotky hasičů Roman Čada.

V těch chvílích se ze svých pracovišť přesouvala asi tisícovka zaměstnanců elektrárny do ochranných krytů. „Pochopitelně denní směna během celého cvičení normálně pracuje, ostatní cvičí. Jejich povinností je do deseti minut od vyhlášení mimořádné události zajistit své pracoviště, to znamená vypnout spotřebiče, počítače, případně zavřít okna a s havarijním balíčkem sejít do bezpečí," líčil Spilka.

V podzemním krytu pak na evakuované zaměstnance čekaly sedačky, denní tisk a zásoby balené vody. „Z minulých cvičení jsme získali poznatek, že lidé by v takové situaci neměli být odříznuti od světa. Proto tam vysílá rozhlas, který udržuje jejich kontakt s realitou," řekl mluvčí jaderné elektrárny.

Během přibližně hodinového pobytu v několika bezpečnostních krytech se zaměstnanci oblékli do bílých ochranných obleků, bezpečností služba pak do růžových. „Je to pouze z organizačních důvodů, aby bylo zřejmé, kdo koho usměrňuje," poznamenal Spilka.

K únikovým východům pak pro zaměstnance dorazily evakuační autobusy, které s nimi vyjely z areálu elektrárny. „Kdyby to nebylo cvičení, ale skutečná havárie, jeli bychom asi dál, zřejmě podle toho, kam by foukal vítr," zamýšlel se jeden ze zaměstnanců Libor Soukal při svlékání ochranného oděvu. „Pro nás je to už rutinní záležitost, která má smysl. Jsme tím připraveni na nečekané situace a organizace takovýchto akcí funguje vždy dobře," doplnil.

Cvičení Zóna 2013 pokračuje také ve středu, a to mezi desátou a půl dvanáctou praktickou ukázkou činnosti dekontaminačního střediska, které vznikne nedaleko Kožichovic. „Předcházet tomu bude simulace dopravní nehody dvou osobních vozidel u obce Okrašovice, při které se zraní osm lidí. Při příjezdu k dopravní nehodě dojde k naměření zvýšené radioaktivity," předeslala mluvčí krizového štábu Kraje Vysočina Jitka Svatošová s tím, že po vyproštění budou zraněné osoby převezeny na dekontaminaci.

„Evakuace osob a další neodkladná ochranná opatření, stejně jako ta zdravotnická a veterinární, budou cvičena takzvaným štábním způsobem, dopad na běžný život spoluobčanů bude minimální," podotkla Svatošová. Ve dvacetikilometrové zóně kolem Jaderné elektrárny Dukovany a její vysočinské části žije v 78 obcích více než třicet tisíc obyvatel.