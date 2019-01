Jihlava – Na návštěvníky zoo čeká nedávno otevřená expozice Australské farmy i spousta jarních mláďat.

Jihlavská zoo se zase o něco rozrostla. Návštěvníci zoo uvidí mláďata zebry, lamy, ovcí, koz nebo třeba lemurů. Zoo co nevidět přivítá další nové obyvatele – tři žirafáky. | Foto: archiv Zoo Jihlava

Zoologická zahrada v Jihlavě od 1. května prodloužila svoji otevírací dobu. Nově je každý den otevřena od 8 do 18 hodin. „Na květen jsme kromě jiného pro návštěvníky připravili také soutěž o ceny, podrobnosti budou zveřejněny například na facebookových stránkách zoo," řekla mluvčí zoo Kateřina Kosová.

V zoo se nyní radují hlavně z mláďátek. Kromě kůzlátek koz kamerunských v africké vesnici Matongo a jehňátek ovcí valašských, která se přestěhovala do nové australské expozice, jsou k vidění například dvě mláďata u lam guanako. „Samička lamy se narodila už 9. ledna, mladší sameček 16. dubna. Mládětem se chlubí také zebry damarské – malý hřebeček spatřil světlo světa 10. dubna," doplnila mluvčí zoo. První krůčky už podniká také malý lemur kata, narozený 10. března, a na ostrov se s rodiči vydávají i dvojčata lemurů černých. Ta se také narodila 10. března.

Sameček pandy má novou partnerku

Raduje se i tříletý sameček pandy červené, který se po dvou letech strávených v Jihlavě dočkal partnerky. „Roční samička Nangwa přicestovala 13. dubna z belgické Zoo Plackendael. Obývají společný výběh naproti asijské zahradě vedle levhartů. Pokud si padnou do oka, mohli by se chovatelé v Jihlavě dočkat mláďat," zmínila Kosová.

Velmi rušno je také v pavilonu šelem u expozice tygrů sumaterských. Matka Suma téměř každý den vynáší své měsíční mládě do vnitřní ubikace na obdiv návštěvníkům. Malý tygřík zatím neurčeného pohlaví se narodil 28. března, v jihlavské zoo k tomu došlo po dlouhých dvaceti letech.

Jihlavská zoo už netrpělivě vyhlíží další nové obyvatele. V polovině května mají totiž do Jihlavy dorazit tři žirafí samci. Jejich transport je naplánován na 14. a 15. května. Nový pavilon budou obývat žirafáci z Belgie, Německa a Ostravy, kteří si budou na nový domov zvykat několik měsíců. Jde o dva samce žirafy Rothschildovy a jednoho samce žirafy síťované. Zoo by do budoucna chtěla dokonce založit chovnou skupinu právě žiraf síťovaných, jejichž chov není tak obvyklý,jako to bývá u rothschildek.

Slavnostní otevření žirafince se uskuteční už 5. června. Připraven bude bohatý doprovodný program.

ZUZANA MUSILOVÁ