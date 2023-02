Půl hodiny průměrnou rychlostí chůze z kopce. Tak dlouho trvá v Chotěboři cesta z vlakového nádraží na náměstí T. G. Masaryka. Eva Pokorná vystoupila z vlaku od Havlíčkova Brodu s batohem na zádech a dvěma velkými taškami. „Domů mě doveze syn, s tou zátěží bych se prošla. Kdyby jezdila do města doprava, byla bych ráda,“ povzdechla si cestující.

Městské autobusy by v Chotěboři uvítal i Milan Knob. „Pro starší a nemocné lidi už chůze po městě není. Všude je daleko. Manželka by se bez mojí pomoc těžko dostala k doktorovi,“ konstatoval pan Milan. Stejná dlouhá cesta do kopce jako k nádraží vede i k nové čtvrti u Prefy a chotěbořskému marketu Tesco, kam chodí místní nakupovat. „V Brodě do nákupní zóny jezdí autobus. U nás dopravu kdysi zrušili. Zkuste si tu cestu s dítětem a taškou. Autem je cesta o nervy, parkování v Chotěboři je problém,“ povzdechla si Jana Kadlecová, mladá matka s kočárkem.

O městské hromadné dopravě v Chotěboři se začalo mluvit před čtrnácti lety. V anketě pořádané radnicí ji chtělo osmdesát procent obyvatel. „Město se rozrůstá, části potřebují spojení, na vlakové nádraží je daleko. Městská hromadná doprava dřív v Chotěboři jezdila, ale trasa byla špatně plánovaná,“ řekl tehdy autor projektu městské dopravy Stanislav Pavlíček.

Bývalý starosta Tomáš Škaryd chtěl na městskou dopravu získat dotace z Evropské unie, protože celý projekt by vyšel už tehdy na dvacet milionů korun. Záměr skončil u ledu. „Tehdy to bylo tuším kvůli penězům a výkupu pozemků,“ řekl Deníku současný zastupitel Karel Dvořák. Jak dodal, radní naplánovali například jednu zastávku autobusu přímo před jeho domem. „Musel jsem se ozvat. Nedostal bych se autem domů. Městskou dopravu bych ale dnes podpořil. Chotěboř stárne, město roste. Všude je to daleko a dopravní zátěž vysoká,“ dodal zastupitel.

Podle starosty Ondřeje Kozuba se chce nové vedení radnice k městské dopravě vrátit. „Před covidem jsme měli připravený projekt, naplánovanou trasu, vytipované zastávky, zkušební provoz. Pak se ale vzhledem k okolnostem projekt uložil k ledu,“ upřesnil starosta. Jak dodal, obyvatelé Chotěboře se na městské autobusy pořád ptají. „V tuto chvíli zřejmě přistoupíme k oprášení projektu, jeho dokončení s tím, že bychom zkusili navrhnout do rozpočtu na další rok částku potřebnou na delší zkušební provoz v řádu třeba půl roku a zjistíme, jak by byla tato služba přijímána,“ dodal starosta.

Radní v Chotěboři si nechali od Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích zpracovat mapovou aplikaci, díky které mají přehled o dopravě ve městě. Na základě projektu vysoké školy vznikly i dva konkrétní dokumenty. První hodnotí možné zavedení městské hromadné dopravy včetně posouzení trasy a návrhu jízdních řádů. Druhý pak mapuje potřeby dopravy pro seniory.