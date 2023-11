„Každý by si to měl vyzkoušet. Jinak neví, o co přichází. Dokáže to zlepšit den,“ říká Trlica bez drkotání zubů hned poté, co vylezl z rybníka v Kostelní Myslové na Jihlavsku.

Trlica se začal koupat ve studené vodě díky legendárnímu otužilcovi a atletovi Františku Venclovskému, který pokořil průliv La Manch.

„Potkal jsem Venclovského na začátku devadesátých letech v Přerově. Ptal jsem se ho na otužování. Tak mi základy vysvětlil. A já se pak tomu chvíli věnoval,“ vzpomíná Trlica. Následně však měl dvacetiletou přestávku. Cestu k otužování si znovu našel až v důchodu. „Nevěděl jsem, co mám dělat. Nudil jsem se. Až noviny mi otužování připomněly a vrátil jsem se k němu,“ pokračuje s vyprávěním svého životního příběhu.

Zkušený otužilec plavání ve studené vodě každému doporučuje. Zároveň upozorňuje na to, aby lidé své síly nepřeceňovali. „Sám jsem to začal dělat blbě a málem jsem se odrovnal. Začal jsem příliš živelně. Je potřeba si něco do začátku zjistit a tělo na otužování postupně připravovat. Třeba ranním sprchováním studenou vodou. Dobré je také zažít s otužováním v létě, kdy teploty nejsou tak nízké,“ dává tipy k dobru Trlica, který je nyní součástí jihlavských otužilců.

Podle něj by měli začínající otužilci využít i pomoci od zkušenějších kolegů. „Jakmile na to člověk naskočí a vydrží, jde to postupně čím dál lépe. Taková studená ranní sprcha probere člověka k životu. Já po ní navíc mívám na celý den zlepšenou náladu. Jen je to potřeba dělat poctivě,“ přibližuje čilý důchodce.

Tomu už po deseti letech, kdy se této výzvě opět věnuje, už studená voda nedělá problém. „Když mám do ní vlézt, tak už v hlavě žádný blok nemám. Musel jsem to natrénovat a neuhýbat před počasím, pokud to jen trochu jde. Zároveň se to snažím dělat pravidelně a nesedřít se. Mívám závody v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Tělo potom nechám zregenerovat. Zvládnu ve vodě uplavat i víc než kilometr, ačkoli je zima,“ vysvětluje svůj přístup dvaasedmdesátiletý muž.