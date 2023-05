Víc jak deset let. Tak dlouho stojí Daniela Šamerová u kulaté plotýnky a smaží před očima mlsných zákazníků palačinky podle francouzského receptu. Už si ani přesně nevzpomíná, jak dlouho to trvalo, než se naučila udělat palačinku pěkně tenkou, aby se dala přeložit jako papír.

Jakmile začne jarní sezona poutí, trhů a kulturních akcí je ve svým stánkem týden co týden na cestách. „Jenže poslední dobou je pro mě stále těžší se uživit. Do mojí práce se promítá úplně všechno. Vyšší ceny energií, mouky, cukru, dalších potravin, pohonných hmot, poplatky za místo,“ vypočítává zručná palačinkářka. Na jedné straně ceny rostou, ale na druhé straně podle jejích zkušeností, kupní síla zákazníků klesá.

„Samozřejmě musím průběžně zdražit. Jinak to nejde. Ale kdybych nastavila ceny přesně podle nákladů, které mám, tak si moje zboží málo kdo koupí. Už teď se některým zákazníkům moc nelíbí, že u mě stojí palačinka s čokoládou nebo se zavařeninou stovku. Přitom jsem za poslední roky zdražila nejvíc o dvacku. Káva u mě stojí jen čtyřicet korun,“ povzdechne si paní Daniela zatím co před našima očima předvádí svoje umění.

Jak dodává, fialový úsporný balíček bude nejspíš poslední kapka. „Všechny náklady na provoz svého stánku nesu sama. Naštěstí to není moje jediná obživa. V rodině máme malou firmu, takže výdaje na provoz palačinkárny se v případě velké nouze částečně pokryjí, ale dlouho to asi trvat nebude,,“ dodává. Danielu Šamerovou mrzí, jak málo se živnostníkům a podnikatelům dostává podpory od státu. „Přitom by se stát měl snažit, aby co nejvíc lidí stálo na vlastních nohách a ze státní kasy chtělo co nejméně . Jenže ono je to zřejmě naopak,“ povzdechne si.