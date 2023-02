Nejblíž to do Pístova měl Milan Mrkos ze Štoků na Havlíčkobrodsku. Přijel na setkání se svým originálním džípem. „Moje auto pochází z Japonska. Koupil jsem ho po jednotlivých dílech. Jen náhradní díly jsou problém. Většinou si je musím vyrobit sám,“ říká offroadový nadšenec. V tomto zvláštním motosportu není žádný nováček. Má za sebou úspěšnou účast na mistrovstvích republiky. To, že je jeho džíp otlučený jak píšťalka a už ani nemá žádná okna, komentuje slovy: „To víte, při jízdě se občas překulím na střechu.“

Zablácená auta prorážela ledová jezera. Podívejte se, jak se s tím poprala

Že v areálu Pístova je v sobotu možné jezdit pro zábavu na čemkoliv, na to slyší další účastník Valentýnské jízdy Dalibor Novotný, který pochází rovněž ze Štoků. Svému podivnému vozidlu důvěrně říká mezohryz. Originální hybrid, něco mezi traktorem, travní sekačkou a pojízdným hasicím přístrojem, bez střechy, bez kabiny. „Jezdím s ním do lesa na dřevo. Sestavil jsem si ho sám, kousek po kousku,“ zdůrazňuje majitel podivného stroje. Do areálu Pístova se během dopoledne postupně sjíždějí majitelé různých zajímavých offroad vozítek, různého stáří, od domácích samohybů po nablýskané džípy. Jednotlivci i rodiny s dětmi.

Pístovské mokřady jsou mokřady a biologicky významná lokalita mezi Pístovem a Rančířovem, asi tři kilometry na jihozápad od Jihlavy, na území bývalého vojenského prostoru, v katastrálním území Pístov u Jihlavy. Specifický vojenský režim tady podle pořadatele sobotního setkání Jana Veselého v minulosti dal vzniknout stanovištím vhodných pro výskyt vzácných druhů rostlin i živočichů.

Strašidelné jízdy v Pístově. Náročný terén ohodil bahnem válečníky i duchy

Stejnojmenná motoristická akce Pístovské mokřady napomáhá přírodovědcům udržet v lokalitě co nejširší nabídku biotopů. O lokalitu pístovské mokřady, podle které je nazvána i soutěžní motoristická akce, se stará spolek Mokřady. Ten vypracoval spolu s organizátorem závodů Tomášem Kratochvílem a se souhlasem vlastníka pozemků, kterým je město Jihlava, pravidla, kdy je zde možné jezdit.