Pozor výluka. Ze Žďáru do Brodu vlaky nejedou. Mizí mosty | Video: Štěpánka Saadouni

Tři silniční mosty od soboty 6. července do úterý 9. července mizí mezi Přibyslaví a Stříbrnými Horami. Začaly práce na rekonstrukci trati z Přibyslavi do Pohledu. Vlaky nahradí autobusy.

Na výluky upozornily České dráhy už několik dnů předem. „Provozovatel dráhy Správa železnic, s.o., informuje, že v uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou na trati 250 Křižanov - Havlíčkův Brod. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit autobusy,“ informovaly cestující České dráhy.

V Havlíčkově Brodě i v Přibyslavi autobusy čekají před nádražím. V obcích na trati kopíruje autobusové zastávky.

Hlavní práce skoro za tři miliardy provádí firma Chládek a Tintěra. Modernizace asi osm kilometrů dlouhé trati Přibyslav a Pohlede umožní zvýšení traťové rychlosti až na 160 kilometrů za hodinu. Celkovou přestavbou projdou obě stanice a také zastávky mezi nimi. Stavební práce potrvají až do roku 2026. Financuje je správa železnic.

Pro některé cestující v Přibyslavi byla ranní výluka překvapením. „Já jedu do Žďáru, tam snad pojede vlak. Na trati se nic nedělá,“ domnívala se například Zdena Sobotková z Přibyslavi. Ale výluka platí od Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Podle Správy železnic je to praktičtější.

Od 22. hodiny soboty 5. července do 23. hodiny a 59. minuty úterý 9. července je na trati výluka.

"Jeden je v Poříčí, místní části Přibyslavi, další kousek od další místní části Hesov."

Žádný vlak z Přibyslavi a do Přibyslavi nepojede. „Pokračuje rekonstrukce dráhy v úseku Pohled a Přibyslav, jejíž součástí je i bourání dvou mostů ve vlastnictví města Přibyslav. Nově vystavěné mosty budou opět předány do majetku města,“ informoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Jak vysvětlil Deníku, jedná se o mosty nad tratí, které neslouží pro silniční dopravu, ale spíš jako přejezdy pro zemědělce nebo cesta pro pěší. Jeden je v Poříčí, místní části Přibyslavi, další kousek od další místní části Hesov.

Stavbaři podle Dušana Gavendy ze Správy železnic už daleko dřív zřídili přístupové komunikace k trati a jednotlivým objektům. „Ve stanici Přibyslav začali se stavbou základů pro nové stožáry trakčního vedení,“ doplnil.