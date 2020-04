"Situace je poměrně dobrá, za včerejšek máme 82 pozitivních záchytů. Nicméně, nesmíme se nechat ukolébat - za Velikonoce bylo těch testů trochu méně a musíme minimálně dva týdny počkat, jak se projeví velikonoční víkend, kdy někteří nedodržovali opatření. To by v tuto chvíli ale bylo věštěním z křišťálové koule," uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Platí, že máme pandemii covid-19 pod kontrolou. Zabránili jsme nekontrolovatelnému šíření,“ dodal Vojtěch s tím, že důkazem uvedeného je i situace v nemocnicích. "V nemocnicích je stále stejný počet pacientů, nijak markantně nenarůstají a to je znak, že to zvládáme dobře." Podle ministra tak nemocnice mohou začít fungovat jako v 'předcovidové' době.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek následně uvedl, že mortalita v Česku je stále velmi nízká. "V mezinárodním srovnání mortality je Česko i nadále na spodní straně peletonu," zdůraznil.

Dvacet procent nakažených je podle Duška v kategorii 65+, deset procent pak v kategorii 75+. "Počty nově diagnostikovaných u seniorů klesají, podíl vyléčených v této skupině také narůstá," konstatoval Dušek. Pro srovnání: Německo má mezi seniory třicet procent nakažených, Itálie až padesát procent.

„Zhruba třináct až čtrnáct procent nově diagnostikovaných pacientů musí vyhledat lékařskou péči. Z celkového počtu pacientů je hospitalizovaných maximálně třicet procent,“ dodal Dušek. Od začátku epidemie se podle Duška reprodukční číslo srazilo z 2,64 skoro až k 1. „Směřujeme k reprodukčnímu číslu jedna."

Špatná zpráva

Ke konci dubna bude podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Česku asi deset tisíc pozitivně diagnostikovaných případů covid-19, seniorů bude asi 25 procent. "O nemoci stále víme strašně málo, proto přednáším predikce vždy s pokorou. Získali jsme ale čas na přípravu lůžkové péče," uzavřel Dušek s tím, že v následujících týdnech neočekává eskalaci situace.

Podle předsedy České společnosti anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého je pro infikované pacienty k dispozici více než čtyři tisíce lůžek. Upozornil také, že na koronavir stále neexistuje lék. "Žádná z léčby není označena za spolehlivě efektivní. Týká se to i remdesiviru - ze sta pacientů byl účinný pouze u 68."

Podle epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je neexistence léku špatnou zprávou. "Musíme tak spoléhat na zavedená opatření. Cílem je připravit plán rozvolňování opatření. Chceme, aby byl co nejreálnější. Proti budeme také stavět opatření, které mají zabránit novému nárůstu a nekontrolovatelnému šíření. Dopady rozvolňování budeme postupně hodnotit v odstupu dvou týdnů," uvedl Prymula.



Nákaza koronavirem byla v Česku poprvé odhalena 1. března, na konci stejného měsíce překročil počet nakažených hranici 3 300 osob. Podle informací ministerstva zdravotnictví je v Česku aktuálně 6151 nakažených. Vláda již představila plán uvolňování mimořádných omezení přijatých v souvislosti s epidemií. Spustit by ho měla 20. dubna a zatím je naplánován do 8. června.