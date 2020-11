Zdroj: Oblastní nemocnice JičínMoniko, jaká je současná situace v jičínském covid stanu?

Dramatický nárůst příchozích byl po minulém víkendu, kdy se od pondělí hlásilo i přes náš rezervační systém velké množství neobjednaných klientů. To opravdu nebylo v našich silách zorganizovat. Během minulého týdne jsme posílili provozní čas o jednu hodinu, což se však ukázalo jako nedostačující. Takže hned druhý den jsme zorganizovali druhou směnu. Nyní odebíráme vzorky po celý pracovní den do 15.30. Poslední klienty objednáváme na 14.50.

Jak dlouho lidé na testování čekají?

Aktuálně jsou volné termíny až na pátek, denně je to zhruba 240 rezervovaných míst. Přesto stále ještě docházejí neobjednaní. Snažíme se vyhovět všem, ale pokud lidé nebudou dodržovat nutnost registrace, systém se přehltí a bude docházet ke zbytečným nepříjemnostem. Musíme také počítat s tím, že se budou tvořit dlouhé fronty.

Takže, co musí lidé k testování podstoupit?

Vždycky musí mít zajištěnou (on-line) žádanku a znát svoje rodné číslo. Dále znovu připomínám, že by si před výkonem alespoň půl hodiny neměli kapat do nosu. Pak je nezbytné zaregistrovat se na webu nemocnice v registračním systému, kde pacient získá i orientační čas své návštěvy.

Takže tady si příchozí mohou vybrat i čas, který jim vyhovuje. Dodržují pak tyto termíny?

Na jeden čas objednáváme po deseti minutách sedm lidí. Někteří ale časy nedodržují a většinou přicházejí dříve. Pak se tu zbytečně vytváří fronty. Ideální je dodržovat čas a pak bude všechno fungovat.

A jak funguje samotný proces odběru?

Lidé přijdou, jedna ze sester si zapíše rodné číslo, v systému najde a vytiskne žádanku a pak už si je voláme k odběru.

Mohou ke stanu lidé přicházet pěšky i přijíždět autem?

Ano, nabízíme obě možnosti. Plno lidí auta nemá a na druhou stranu, kdyby všichni přijeli autem, tak ucpou příjezdovou komunikaci. Odběr z aut je ale bezpečnější jak pro přijíždějící, tak pro nás. Pak je i spousta starších lidí, kteří by k nám nedošli a je to pro ně podstatně jednodušší.

Zvládáte odběry po stránce personální, nechybí vám síly?

Máme poskládané služby napříč nemocnicí ze všech oborů, bereme všechny, kteří jsou ochotni pomoci a dělají to nad rámce svého pracovního vytížení. Jsou to pro ně další a další hodiny náročné práce. Takže před nimi klobouk dolů a obrovské díky.

Klobouk dolů i před vámi, vedle své práce hlavní sestry jste téměř každý den po jejich boku.

Mám provoz covid stanu na starosti, musím vše korigovat, takže se všechno řeší lépe, když znáte dobře situaci. A ta se tady mění ze dne na den. Jeden den odeberete čtyřicet vzorků a za pár dní je potřeba jich udělat dvě stě. Takže na to musíte okamžitě reagovat.

Vzorky stále zasíláte do Trutnova jako při jarní covidové vlně?

Ne, ne, nyní směřují do Plzně, kde výsledky získáváme do osmačtyřiceti hodin a na rozdíl od Trutnova nejsme limitování denním počtem odebraných vzorků. Dostali jsme se do situace, kdy by se lidé objednávali až za deset dnů, což je nemyslitelné.

Jak se lidé dozvídají výsledky testů?

Přímo z plzeňské laboratoře prostřednictvím SMS.

Jsou při testování vstřícní nebo mají strach, obavy?

Většina je trpělivá, bez problémů a děkují nám. Ale taky se objeví lidé, kteří začnou ve frontě vykřikovat, jsou agresivní a strhnou sebou další. To je pak opravdu nepříjemné a nám to ztěžuje práci.

Počet pozitivních případů stále roste, denně postupujete určité riziko. Nemáte strach, že se nakazíte?

Nemám a ani o tom nemám vůbec čas přemýšlet. Myslím si, že nikdo z nás takové obavy nemá. Jsme plně vybaveni a pokud budeme dělat všechno tak, jak máme, tak bychom se nakazit neměli. Svědčí o tom i fakt, že nikdo ze zaměstnanců odběrového místa se od dubna nenakazil.

Co byste jako zdravotník vzkázala veřejnosti?

Ať jsou ohleduplní nejen ke zdravotníkům, ale i k sobě navzájem a dodržují daná pravidla. Aby byli trpěliví. My děláme opravdu všechno, co lze. Nápor je extrémní a my máme k dispozici ještě méně lidí než za standardních podmínek, protože někteří zdravotníci jsou nemocní. I přesto musíme navyšovat provozy a zřizovat nová covidová oddělení. Náročnost je obrovská. Jsme jenom lidi a můžeme dělat jen to, co je v lidských silách. Zázraky neumíme.

Na jaře vás podporovala i řada jičínských firem. Dostávali jste jako pozornost třeba pizzu. Je tomu tak i nyní?

Podpora je proti jaru minimální, ale nám pomůže opravdu hlavně to, když budou všichni dodržovat daná pravidla a nepodceňovat situaci.