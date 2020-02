Počet obětí nového koronaviru stoupl podle posledních oficiálních informací nejméně na 17 a počet infikovaných dosáhl 544. Jednotlivé případy se objevily také ve Spojených státech nebo dalších asijských zemích.

Kvůli nedostatku dat bylo bez jasného stanoviska přerušeno i středeční jednání Světové zdravotnické organizace (WHO), znovu bude zasedat dnes. "Konkrétní čísla pravděpodobnosti do Evropy zatím neumíme říct. WHO ještě nemá dostatek informací o tom, jaká je přenosnost onemocnění a jak je závažné," řekla.

WHO podle Gottvaldové nedoporučí státům konkrétní opatření, ta se odvíjejí od vyhodnocení rizika. Země ale dostanou větší míru legitimity například pro získávání seznamů cestujících od leteckých společností. "Nejdůležitější opatření v případě takové epidemie jsou ta, která se učiní v místě nákazy," dodala. Musí být účinná a nesmějí být příliš nákladná. Česko podle ní vyhodnocuje a sleduje dostupná data. "Další případná opatření se budou odvíjet od dalšího vývoje," uvedla.

Specifická nákaza

Zatím úřady nedoporučují rušit cesty do Číny. "Nákaza je specifická pro tu oblast, my máme jiné kulturní podmínky, jiný způsob života," doplnila hygienička. Je potřeba se tam vyhýbat trhům s potravinami nebo místům se zvířaty nebo větším skupinám osob. "Máme nyní chřipkovou sezonu, takže opatření jsou podobná, protože jde také o respirační virus," dodala. Lidé by si měli například více mýt ruce nebo nosit přes ústa roušku.

Milan Trojánek z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce ČTK ve středu řekl, že průběh onemocnění koronavirem zachyceným v Číně je nejspíš podobný jako u virů stejné čeledi SARS nebo MERS a pravděpodobně se přenáší ze zvířat.

Až do odvolání doporučujeme necestovat do čínského města #Wuhan kvůli #koronavirus. Pokud jedete do Číny, vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí, a maximálně dbejte na hygienu. Ve Wuhanu jsou aktuálně 2 čeští studenti, jsou v pořádku a jsme s nimi v kontaktu. https://t.co/JhERHLHc1G — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 23, 2020

České ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že lidem nedoporučuje cesty do 11milionového města Wu-chan. Důvodem jsou opatření místních úřadů kvůli narůstajícímu počtu nakažených. "V místě byla uzavřena letiště a hromadná doprava," upozornilo. V celé Číně by podle něj měli lidé dbát zvýšené opatrnosti, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob, nenavštěvovat tržnice a používat preventivně ústní roušky.

Ve Wu-chanu jsou podle ministra Petříčka dva čeští studenti. "Jsou v pořádku a jsme s nimi v kontaktu," uvedl na twitteru.

Česko nemá s Wu-chanem přímé letecké spojení. Ministerstvo zdravotnictví proto v úterý uvedlo, že neuvažuje o screeningu pasažérů přilétajících z Číny.