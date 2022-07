Šéf WHO: Opičí neštovice zatím nejsou ohrožením zdraví světového významu

ČTK

Opičí neštovice zatím nepředstavují ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Po zasedání krizového výboru to v sobotu večer uvedl generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jde o nejvyšší stupeň varování, jaký WHO používá, a v současnosti platí pro covid-19 a dětskou obrnu.

Případ opičích neštovic. Ilustrační snímek | Foto: ČTK