Chronické bolesti i následky akutních zranění, které dřív vyžadovaly týdny až měsíce rehabilitace, se nyní hojí třikrát až desetkrát rychleji. Jak to jde udělat? Lze využít možností fyzioterapie a pooperační rehabilitace, které se s vývojem technologie rázových vln posunuly o několik pater výš. Zásadní ale je svěřit se do rukou zkušeného odborníka. Jedině ten vybere pro aplikaci vhodný typ rázové vlny.

Rázová vlna je fyzikální terapie, která spouští regenerativní procesy vlastního těla. Možná ji znáte z osobní zkušenosti, nebo jste alespoň slyšeli o tom, že někomu pomáhala zbavit se bolesti. Dnes jsou ale možnosti této metody mnohonásobně širší.

Fokusovaná rázová vlna:

Rázová vlna pomáhá nejen při chronických bolestech zad, akutních úrazech, ale i u erektilní dysfunkce nebo při hojení bércových vředů.

Stačí pár dnů

„V praxi vidíme, že použití rázové vlny urychluje účinky samotné fyzioterapie až desetinásobně. Posiluje efekt manuálních technik fyzioterapeuta a umožňuje minimalizovat dobu rekonvalescence po úrazu nebo po operaci jen na řády dnů. Výborné výsledky má rázová vlna také při chronických potížích – tam, kde jiné metody selhaly, léčí a urychluje hojení s úspěšností přes 75 procent,“ popisuje hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

O fokusované rázové vlně se neví

Přístrojů na rázovou vlnu však existuje víc a každý typ je účinný na jiné obtíže. Jeden urychluje léčbu zánětů měkkých tkání, jiný účinně hojí řezné a mokvající rány, zlomeniny nebo pomáhá při některých neurologických diagnózách.

„Je trochu škoda, že v českých ordinacích převládá radiální rázová vlna a chybí povědomí lidí o té fokusované, cílící své rázy do hloubky, a o planární, která vyzařuje svůj výkon v ploše a dobře léčí povrchové tkáně. Někteří pacienti jsou pak k navrhované léčbě skeptičtí, protože už terapii radiální rázovou vlnou podstoupili a neměla takový účinek,“ říká ředitel FYZIOkliniky Zdeněk Bílek.

Ztuhlé versus zanícené svaly

Fokusovaná rázová vlna funguje zcela jinak než radiální. Radiální rázová vlna je určitě skvělá na uvolnění ztuhlých svalů, ale bolestivé záněty svalů a šlach podle fyzioterapeutky Ivy Bílkové nevyřeší. Naopak vysokoenergetické rázy fokusované rázové vlny vyslané do poškozené tkáně podnítí hojení na buněčné úrovni a pacient může pocítit úlevu bezprostředně po aplikaci.

Jen pro představu: tradiční fyzioterapeutická náprava akutního vážného zranění kotníku běžně trvá 2–4 měsíce. Po terapii s fokusovanou rázovou vlnou může pacient být schopen plnohodnotně fungovat za dva týdny! Při akutní blokádě krční páteře náprava obvykle trvá 4–6 týdnů, ale po použití radiální rázové vlny může pacient normálně fungovat za tři dny.

Vyléčí výhřez ploténky

Fokusovanou rázovou vlnu nejčastěji odborníci na FYZIOklinice aplikují pacientům s bolestí kostí, kloubů a šlach nebo při komplikované příčině bolesti zad, jako je například výhřez meziobratlové ploténky. Úspěch takové léčby bývá 95 procent. K brzkému uzdravení může někdy stačit i jedna aplikace rázové vlny. Ovšem velmi záleží na výběru správného typu a včasnosti zahájení léčby.

Terapie byla jedině s anestezií

Fokusovaná ani planární rázová vlna nejsou zase tak žhavou novinkou. První české kliniky je do praxe začaly zavádět v letech 2011–2012. V té době ale měla rázová vlna pověst, že strašně bolí, a pacienti na ni nechtěli chodit.

„V České republice jsme byli jedni z prvních, kdo začal na fokusovanou rázovou vlnu používat nejmodernější technologie. Do té doby zde byly v provozu jen zřídka využívané dva systémy z prvních generací. Jejich nevýhodou byla vysoká bolestivost daná jejich zastaralým technickým řešením. Bez lokální anestezie nebyla terapie možná,“ vysvětluje Zdeněk Bílek.

Nová kapitola fyzioterapie

Moderní přístroje s přesně řízeným dávkováním energie, kterou aplikují pacientovi téměř bezbolestně, začaly psát ve fyzioterapii novou kapitolu. „Pamatuji si dodnes, jak skvělé výsledky jsme u spousty klientů měli hned ze začátku například s léčbou bolestivého syndromu zmrzlého ramene. Trvalo dlouhé roky, než odborná veřejnost přijala tuto technologii,“ vzpomíná ředitel kliniky.

Řez zmizí za dva dny

Všude kde je zánět tkáně nebo je tkáň poškozená, je vysoká pravděpodobnost, že fokusovaná nebo planární rázová vlna pomůže zrychlit regeneraci.

Platí zde základní pravidlo: čím dříve přijde pacient po vzniku poškození, tím rychleji se může vyléčit. Pokud odborníci aplikují třeba na říznutí do prstu fokusovanou rázovou do pěti hodin, je tkáň kompletně zahojená do cca 48 hodin. Samozřejmě se správně provedeným krytím obvazem.

Pojišťovny rázové vlny nehradí

Veřejné zdravotní pojišťovny tuto metodu v České republice nehradí. „V zahraničí je ale situace jiná. Pokud si platíte zdravotní pojištění u moderně a ekonomicky přemýšlejících pojišťoven, tak vám naopak rázovou vlnu přímo doporučují, protože vědí, že budete vyléčeni dříve a v důsledku toho i levněji. Toto uvažování u nás ještě nemáme,“ říká Zdeněk Bílek.

Vlna musí mít přesný cíl

Cena ošetření se liší. Radiální rázová vlna stojí řádově stokoruny, terapie fokusované rázové vlny stojí přes jeden tisíc korun.

Ošetření popálenin radiální rázovou vlnou a fokusovanou rázovou vlnou:

Platí, že u všech typů rázové vlny není možné absolvovat tuto terapii bez toho, že by pacienta první viděl fyzioterapeut. On vždy musí přesně rozumět, kde je podstata problému, aby jednak terapii rázovou vlnou správně indikoval a dále aby ji aplikoval na to správné místo.

„Podle naší zkušenosti s pacienty není neobvyklé, že nezkušený fyzioterapeut sice aplikuje rázovou vlnu, ale už ne na to správné místo. Nikomu neublíží, ale zaplacené peníze za terapii nemají žádný efekt,“ dodává odborník.

Kardio fokusovaná rázová vlna pomůže při ischemii srdeční

- Potenciál využití rázové vlny ve zdravotnictví se neustále rozšiřuje. Velkou budoucnost má v léčbě ischemie srdeční. Mezi japonskými kardiology patří kardio fokusovaná rázová vlna k běžným praktikám, v Evropě jde stále o novinku.

- Kardio fokusovaná rázová vlna funguje na stejném principu jako fokusovaná rázová vlna, kdy její neinvazivní a bezbolestná aplikace dokáže stimulovat růst nových cév ve špatně zásobeném srdečním svalu, a tím ve svém důsledku zabránit vznik infarktu. Jde ale o podstatně silnější a větší přístroj. Ve vyspělých japonských nemocnicích se začala prosazovat jako klasické vybavení, ale v Evropě je zatím k dispozici jen několik kusů.

- Jeden z nich si opatřila i pražská FYZIOklinika a odborníci se s ním učí zacházet. Každý impulz do srdce se musí aplikovat na základě správného ultrazvukového zaměření do tenkého srdečního svalu, který je skryt v hloubce těla. Pokud se lékař nebo sestra, který obsluhuje přístroj netrefí do místa srdečního svalu, kde je ischemie, klientovi se nic nestane, ale každý pulz je dost drahý na to, aby nebyl správně využitý.