Nouzové povolení látce pro vakcinaci dané věkové skupiny už v pátek udělil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), a to v návaznosti na jasné stanovisko vlastního poradního panelu.

"Víme, že miliony rodičů chtějí imunizovat své děti," uvedla Walenská v prohlášení. Podle ní jde o "další významný krok" v boji proti covidu-19. "Z pozice matky rodiče s otázkami vybízím, aby si (od zdravotníků) zjistili víc o významu očkování," dodala ředitelka CDC s tím, že jakékoliv riziko spojené s vakcínou je mnohonásobně menší, než nebezpečí, které pro děti představuje covid-19. Upozornila například, že počty hospitalizací dětí v souvislosti s covidem-19 v poslední vlně kvůli variantě delty vzrostly. Výrazný dopad na sociální aspekty i duševní zdraví dětí mají podle ní navíc i uzávěry škol.

Data CDC naznačují, že každý milion podaných dávek může zabránit 80 až 226 hospitalizacím dětí mezi pěti až 11 lety. Společnosti Pfizer a BioNTech uvádějí, že jejich očkovací látka má v této věkové skupině na základě klinických testů úspěšnost 90,7 procenta.

"Pro rodiče díky tomu skončí měsíce úzkostných obav o své děti a sníží to rozsah, se kterým děti šíří virus mezi ostatními," uvedl Biden v prohlášení. "V boji proti viru je to pro naši zemi zásadní krok vpřed," dodal státník.

Třetinová dávka vakcíny

Děti vakcínu dostanou ve dvou dávkách, které od sebe budou dělit tři týdny. Zároveň jim bude podána třetinová dávka vakcíny oproti starším 12 let. Firma Pfizer se už před pátečním rozhodnutím FDA připravovala distribuovat miliony lahviček s vakcínou do ordinací lékařů, lékáren a dalších očkovacích míst. Lahvičky s dětskou dávkou přitom mají oranžové víčko na rozdíl od fialového, které mají nádobky se standardně silnou dávkou určenou pro starší pacienty.

Biden uvedl, že očkovací program odstartuje v následujících dnech a plně se rozjede v týdnu od 8. listopadu. Podle agentury AFP bude teoreticky možné první vakcíny dětem mladším 12 let podat od dnešního rána. Zpravodajský web Axios dříve napsal, že očkování by pro děti mladší 12 let mohlo být dostupné od pátku.

Pouze několik dalších zemí včetně Číny, Kuby či Spojených arabských emirátů dosud schválilo vakcíny ve věkové skupině pět až 11 let a mladších, píše agentura Reuters. Evropský regulátor EMA se začal povolením očkování látkou firem Pfizer/BioNTech u dětí mezi pěti a 11 lety zabývat 18. října. Pokud by nasazení preparátu v této věkové skupině doporučil, měla by ještě finální slovo Evropská komise, která se však obvykle řídí doporučením odborníků.

Ve Spojených státech je plně naočkováno okolo 58 procent populace. Děti a dospívající mezi 12 a 15 lety jsou naočkovány ze 47 procent, připomíná Reuters.