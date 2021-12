Kupujete-li masové konzervy a uzeniny, pak pečlivě prostudujte jejich složení. Pokud obsahují pod sedmdesát procent masa, hladině cholesterolu neprospějí.

Milujete-li sýry, vyhněte se produktům s obsahem tuku nad čtyřicet procent. Jogurty jsou vhodné ty, jejichž obsah tuku nepřekročí tři procenta.

Ohrožuje vás civilizační onemocnění?

„Jakákoli nevyrovnanost ve stravovacím režimu s sebou přináší riziko civilizačních chorob. Velká část dospělé české populace si nadbytečným příjmem kalorií, cukrů, nasycených tuků a soli způsobuje vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu a vyčerpává schopnost slinivky břišní regulovat hladinu cukru v krvi.

Z toho pak pramení obezita, cukrovka 2. typu a aterosklerotické kardiovaskulární nemoci, jako jsou infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Nadváhou trpí 56 % dospělých, hypertenzí 40 %, vysokou hladinou cholesterolu 54 % a diabetem 11 % lidí. Na tato onemocnění má životní a stravovací styl největší vliv,“ říká MUDr. Eva Kociánová z I. interní kliniky FN Olomouc.

Nejvíce infarktů dostávají Češi na přelomu roku. Stres je pouze jedním z důvodů

Člověka samozřejmě nepostihne infarkt po tom, co si dá smaženého kapra, bramborový salát nebo sní trochu lineckého cukroví. Důležité ale je obecně se zamyslet nad složením stravy, kterou pravidelně jíme.

Konzumujte zdravé tuky

Nekonzumovat žádné tuky by pro organismus ale také nebylo dobré. Ideální variantou jsou kvalitní rostlinné oleje, chia či lněná semínka nebo ořechy. Obsahují velký podíl omega-6 a omega-3 nenasycených mastných kyselin. Ty působí příznivě na náš srdečně cévní systém a pomáhají snižovat hladinu LDL („zlého“) cholesterolu v krvi.

Prospěšné omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou ve velkém množství obsaženy v tučných rybách, jako je například losos. Na našem talíři by se měly objevovat nejlépe dvakrát týdně.

Zdravější vánoční večeře

Kapra nesmažte na pánvi, ale opečte v troubě a k jeho obalení použijte strouhanku z celozrnného pečiva. Bramborový salát můžete připravit místo z tučné majonézy například z řeckého jogurtu. Co se týče vajec, těch se obávat nemusíte. „Mnoho lidí nejí vajíčka, protože se bojí, že jsou zdraví škodlivá. Tak tomu ale není a do zdravého jídelníčku patří, pokud to s nimi strávník nepřehání,“ říká MUDr. Eva Kociánová.

Jedno vejce denně dodá organismu významné množství bílkovin a cholesterol ovlivní v porovnání s jinými potravinami jen nepatrně.

Zařaďte vlákninu

Příznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi má také vláknina. Proto bychom měli dávat přednost celozrnnému pečivu, těstovinám, neloupané rýži a luštěninám.

Zdravé tělo zajistí jen dobrá údržba. Češi dělají hned několik závažných chyb

Rozhodně se nebojte ovoce a zeleniny, obsahují totiž vitaminy, minerální a další látky. Ty mají dobrý vliv na antioxidanty a rostlinné steroly v našem organismu. Jedná se o přírodní látky, které se svou strukturou podobají cholesterolu, a proto zabraňují vstřebávání části cholesterolu ze střeva do krve.

Zdravější sladkosti

Pokud máte rádi sladké, zkuste ho připravovat ve zdravější formě. Používejte celozrnnou mouku, kupujte pouze čokoládu s vysokým obsahem kvalitního kakaa a bílý rafinovaný cukr nahraďte zdravějšími alternativami, jako je například kokosový cukr nebo ovoce.