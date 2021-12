V posledních dvou letech se kromě řady jiných věcí změnily i naše pohybové návyky. Kvůli práci z domova je běžná denní aktivita výrazně nižší. Podepisuje se to nejen na naší váze, ale i stavu páteře, kolen a celého kloubního aparátu.

Nejčastější je náhrada kloubu kyčelního, těsně následována náhradou kloubu kolenního. | Foto: Shutterstock

Mnozí z nás zůstali trvale na home office a do práce se již nevrátili. To, co bylo běžnou součástí denních rituálů – ranní rozcvička, svižná cesta do zaměstnání, odpolední procházka –, se nenávratně změnilo. S notebookem i při práci často ležíme na gauči, svačinku či oběd si pak dopřáváme ne v zaměstnavatelem stanovených pauzách, ale kdykoli se nám to hodí. A naše tělo pomalu a nenápadně chátrá.