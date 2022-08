Začátkem loňského roku založila Denisa Sládková instagramový účet breast_implant_illness_czech. Do českého jazyka překládá výsledky zahraničních studií, sleduje změny v zákonech a především sdílí svědectví reálných žen, které se kvůli zdravotním potížím rozhodly podstoupit explantaci (vyjmutí z těla – pozn. red.) prsních implantátů. „Chtěla jsem poskytnout informace ženám, které je hledají a nenachází,“ říká mladá žena.

Nemoc z prsních implantátů: Ženy trpí, podle lékařů ale jde o fámu

Kdy jste se poprvé setkala s pojmem breast implant illness?

Narazila jsem na tento pojem při brouzdání internetem. Zprvu to na mě působilo jako hysterické výkřiky několika Američanek. Ponořila jsem se však do tématu hlouběji a zůstala v šoku, jak rozsáhlý tento problém je. Že se ve Spojených státech už začaly měnit zákony, stahovat určité druhy implantátů, které se používají i v České republice. V naší zemi se přitom ženám pořád tvrdí, že silikon je v těle naprosto bezpečný.

Rok předtím jsem překládala do češtiny materiály pro české lékaře od jednoho z největších výrobců implantátů. Trošku mě překvapilo, kolik informací lékaři dostávají a že brožurka pro klientky vynechává zmínky o nutnosti pravidelné výměny implantátů. Lékařům bylo zdůrazňováno, že výměna je nutná každých deset let. U pacientek to zůstalo jen u pojmu „doživotní záruka“, který jim měl vysvětlit sám chirurg. Nějak mi to celé nehrálo.

Máte nějakou osobní zkušenost s touto problematikou?

Osobní zkušenost nemám. Z operací i narkózy mám přirozeně strach. A především estetično vnímám trošku jinde, než ve tvarech ženského těla.

Co vedlo k rozhodnutí založit český instagramový účet věnující se tomuto tématu?

Naprosto tristní informovanost. Ve facebookových skupinách zaměřených na augmentaci je BII sprosté slovo a téměř zakázané téma. Koluje tady spousta mýtů. „Implantátů používaných v České republice se to netýká.“ „Implantáty nepraskají.“ „Implantáty jsou na doživotí.“ „Silikon je bezpečný. Používají ho lékaři a navíc stojí spoustu peněz, přece nemůže škodit…“

Chtěla jsem poskytnout informace ženám, které je hledají a nenachází. Vytvořit přátelskou komunitu, kde ženy neuslyší, že jsou blázni a BII neexistuje. To bohužel tvrdí nejen samy spokojené klientky, ale i mnoho českých plastických chirurgů.

Víte o tom, že ve Spojených státech už musí být na krabičce od implantátů varování o škodlivosti stejně jako je třeba na cigaretách? Kolik žen tu krabičku vůbec uvidí? Proč tyto informace nemůže sdělit pacientce plastický chirurg, ale musí si je sama složitě dohledávat a probírat se spoustou mýtů a polopravd?

Jak dlouho instagramový účet breast_implant_illness_czech funguje?

Funguje od jara 2021. Tehdy jsem si říkala, že kdyby to pomohlo jen jedné jediné ženě, má to velký smysl. Těch žen už jsou dneska desítky. Zpočátku jsem jen překládala příspěvky ze zahraničí, vždy s odkazem na dotyčnou ženu. Aby bylo evidentní, že příběh je opravdový a stojí za ním někdo, kdo by klidně mohl být vaše sousedka nebo sestra. Teď už přibývají i příběhy od českých žen. Většina z pacientek však chce zůstat z pochopitelných důvodů v anonymitě. Jedná se přeci jen o jejich zdraví. Část z nich si možná taky trochu vyčítá, že si o augmentaci (zvětšení prsou – pozn. red.) nezjistily více informací než jen ty, které jim poskytly spokojené kamarádky a plastický chirurg.

Jaký typ informací mohou ženy na této stránce najít?

Kromě konkrétních příběhů se snažím mapovat situaci ve světě, změny v amerických zákonech, sleduji nejnovější vědecké studie. Sdílím také videa z explantací, aby ženy viděly, jak se do těla dokáže vylít silikon z prasklého implantátu, co je to kapsule a proč je po dvaceti letech s implantátem v těle tak tvrdá, že při operaci křupe jako skořápka od vajíčka.

Existuje spousta chirurgů, kteří se soustředí výhradně na explantace a rekonstrukce prsou po letech s implantáty. Dost často čerpám informace i u nich. Největší ohlasy mají fotky pacientek před a po explantaci. Během pár dnů se jim rozzáří pleť, vyčistí bělmo, obličej má najednou jiskru a vypadá zdravě.

Zmínila jste vědecké studie. Jaké konkrétně máte na mysli?

Například studie holadského lékaře Henryho Dijkmana, která prokázala u 98,8 % testovaných žen přítomnost silikonových částic ve tkáních.

Dále je zajímavá studie, která zkoumá souvislost mezi silikonovými implantáty a onemocněním BIA-ALCL (anaplastický velkobuněčný lymfom). Ze 733 nahlášených případů mělo 500 pacientek v těle silikonové implantáty.

Za přečtení rozhodně stojí i článek, který mapuje historii onemocnění spojeného z implantáty. Lze se v něm dočíst mimo jiné, že BII se objevuje už od šedesátých let.

A v neposlední řadě bych ráda zmínila článek zveřejněný na stránkách americké FDA (Federal Drug Administration). Tato organizace po ohromném dlouhodobém nátlaku pacientek nakonec uznala, že silikonové implantáty nejsou ani neškodné, ani navěky. V USA už se těmto zjištěním přizpůsobují zákony. Například na krabičce od implantátů musí být varování a lékař musí pacientky poučit i o hrozbě BII.

Ozývají se Vám ženy, které na základě informací zveřejněných na účtu breast_implant_illness_czech podstoupily explantaci prsních implantátů?

Se spoustou z nich jsem v kontaktu od jejich objevení stránky, přes rozhodnutí uzdravit se, konzultaci s lékařem až po uzdravovací fázi bezprostředně po operaci. Nedávno se vesmíru povedl husarský kousek. Dvě slečny, které se navzájem neznaly, narazily na stránku a obě se rozhodly pro explantaci. Shodou okolností u stejného chirurga ve stejný termín, šly na sál hned po sobě a sdílely na klinice stejný pokoj. Byla jsem s nimi v kontaktu celý den. Měla jsem radost, že se díky stránce mohly potkat, navzájem se podpořit a dodat si sílu.

Vzpomenete si na nějaký případ, který Vás zvlášť zasáhl?

Zasáhne mě každý příběh. Ty zprávy bývají emotivní. Ženy mají velké zdravotní problémy, testy u lékaře nic neprokážou, je jim čím dál hůř. Potom narazí na stránku a uvědomí si, že problém může být v silikonu. V tuto chvíli většinou proběhne první kontakt.

Vzpomínám si na mladou maminku, které se sama stará o malou dceru. Popisovala mi zdravotní obtíže, kdy už omdlévala, měla deprese, rozmazané vidění a slabostí nedokázala plnohodnotně fungovat jako máma. Lékaři nic neodhalili a jí bylo čím dál hůř; fyzicky i psychicky. Člověk si uvědomí tu bezmoc, odevzdanost plastickým chirurgům a vůbec celému tomuhle průmyslu, který část podstatných informací k pacientkám nepouští, ačkoliv studie mluví jasně. Potom si představíte zoufalou mámu na pokraji sil a trochu se vám z toho všeho sevře srdce.

Dneska už bezpečně vím, že stránka má smysl. Časem bych ji chtěla posunout na regulérní neziskovku. Mým cílem je vymyslet, jak co nejvíce ženám říct, že silikonové implantáty mohou být dobrým sluhou ale také velmi zlým pánem.