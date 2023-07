„Obžalovaný to u hlavního líčení nekomentoval. V závěrečné řeči se jen znovu omluvil poškozeným ženám,“ popsal průběh pondělního hlavního líčení jihlavský státní zástupce Jan Vystrčil.

Havel skončil před soudem kvůli obvinění z podvodu vůči minimálně třem ženám ve věku od třiceti do padesáti let. Všechny podlehly jeho svodným praktikám. Během devíti let se mu pod různými záminkami a pod rouškou citové náklonnosti podařilo z důvěřivých obětí vylákat přes tři miliony korun.

V mnoha případech šlo o peníze na různě pochybné kšeftíky, například s auty. Havel po delší dobu vedl dvojí život. Jeho tehdejší partnerka neměla o jeho milostných a podvodných anabázích ani tušení. V minulosti byl už sedmkrát soudně trestán.

Havel sice udržoval se svými oběťmi velmi intenzivní blízký vztah, ale partnerský sňatek jim údajně nikdy nenabízel. Takto si podle obžaloby užíval od roku 2011 do roku 2020.

„Obžalovaný zneužil citové náklonnosti všech poškozených,“ upozornil při čtení obžaloby Vystrčil. Havlovi za zločin podvodu hrozil trest od dvou do osmi let.

„Prohlašuji svou vinu,“ řekl pouze Havel u prvního hlavního líčení 5. června. Havel pak soudu slíbil, že všem poškozeným peníze vrátí. Soudce Sova se rozhodl dát Havlovi příležitost, aby svůj slib splnil. Další hlavní líčení se mělo konat 28. června. Kvůli nemoci přísedícího z toho ale sešlo. Znovu soud zasedl v pondělí 17. července. Slib nakonec Havel splnil, i když není jasné, jak k penězům tak rychle přišel.

Jedna z poškozených potvrdila soudu uhrazení dluhu už na konci minulého týdne. V dalších dvou případech předložil Havel soudu listiny s ověřenými podpisy poškozených o uhrazení pohledávky přímo před soudem. Havel tak peníze poškozeným uhradil do koruny.

Soud nakonec uznal Havla vinným ze zločinu podvodu a potrestal ho dvěma a půl lety vězení. Za mříže ale zatím nemusí. Trest mu soud podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Rozsudek není pravomocný. Havel se sice odvolání vzal, státní zástupce si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Pro obžalovaného totiž ještě požadoval, aby byl během podmínky pod dohledem úřadů.