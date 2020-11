Pachatel vnikl do zaparkovaného vozu Renault na sídlišti Pražská v úterý 29. září večer. Auto prohledal a následně z něj vzal dvacet tisíc korun, dioptrické brýle, část povinné výbavy vozidla a také roušky a respirátory. „Celková škoda na odcizených věcech se vyšplhala na částku přes třicet tisíc korun,“ vyčíslila policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Kromě ukradených věcí za sebou pachatel nechal ještě škody na voze. „Vytrhal elektrické kabely, poškodil pojistkovou skříň elektroinstalace a vnitřní prostory auta potřísnil nezjištěnou kapalinou,“ upřesnila mluvčí.

Policisté nyní dopadli dvaadvacetiletého muže, který je podezřelý ze dvou trestných činů a to krádeže a poškození cizí věci. Byl to už devatenáctý případ krádeže věcí vozidel na Brodsku, policisté do dnešního dne objasnili čtyři z nich.