Rozhodnutí krajského soudu je pravomocné. „Souvislost mezi úmrtím pacientky a operací byla jednoznačně prokázána. Proto jsme odvolání nemocnice zamítli jako nedůvodné a potvrdili rozsudek okresního soudu,“ rozhodla předsedkyně odvolacího senátu Alena Bačinová a dodala, že je nyní na okresním soudě, aby rozhodl o výši odškodného.

Nemocnice v Brodě nechce platit za smrt pacientky, navrhuje zamítnutí žaloby

Manžel zemřelé ženy Petr Vencelides z Chotěboře požádá o vyšší částku. „Vzhledem k celé soudní anabázi a k tomu, že podle mého názoru nemocnice celou kauzu neúměrně protahovala, budeme žádat vyšší odškodnění, a to kolem třech milionů korun. Tuto částku jsme požadovali v původní žalobě,“ konstatoval Petr Vencelides. Ten po rozsudku řekl, že krajský soud jen potvrdil to, co od začátku rodina tvrdila, že lékaři pochybili.

Na rozhodnutí soudu reagovala mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. „Budeme respektovat všechna soudní rozhodnutí, ale za našimi lékaři i nadále stojíme,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice.

Obhájce nemocnice se ještě snažil u krajského soudu rozhodnutí okresního soudu zvrátit tím, že navrhl zamítnutí žaloby. „Podle našeho názoru je rozsudek okresního soudu nepřezkoumatelný. Jde především o to, že nebyla jednoznačně bez jakýchkoli pochybností prokázána souvislost s úmrtím a operací. Pacientka zemřela až čtyři roky po operaci. Někteří znalci navíc řekli, že je pravděpodobnost podobných problémů i v případě správného napojení orgánů až čtyřicet procent,“ argumentoval před soudem Petr Mach.

Soudkyně Alena Bačinová uvedla, že podobné úvahy jsou liché. „Protože v tomto případě ke špatnému napojení orgánů skutečně došlo,“ upozornila Bačinová.

Pro játra už bylo pozdě

Jaroslava Vencelidesová podstoupila operaci žlučníku jako osmačtyřicetiletá v prosinci 2011. Lékaři jí zákrok provedli, ale pak zjistili, že něco není v pořádku. „Vyšlo najevo, že moje žena měla ze žlučníku dva vývody, což je sice anomálie, ale lékaři to mohli zjistit podle odborného vyšetření, při němž se do těla vpraví tekutina a ta by na přístroji anomálii odhalila. Pokud pak nedokázali operaci zvládnout, měli ji přerušit a převézt moji ženu na jiné odbornější pracoviště,“ vytýkal mimo jiné lékařům Petr Vencelides.

O tom, že lékaři udělali chybu při napojení orgánů, neměli ani tušení. Kromě toho se jim podařilo zauzlovat střeva, takže pacientka měla problémy s trávením potravy, kterou musela přijímat přes hadičku zavedenou do těla přes nosní dírky. „Bylo to obrovsky náročné i po psychické stránce. Nikdo pořádně nevěděl, co se vlastně v těle mojí ženy děje. Přišli na to až lékaři ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Těm se sice po několika měsících podařilo vyřešit problém se střevy, ale pro játra už bylo pozdě. Byla naprosto zdevastovaná toxickou žlučí,“ popsal Petr Vencelides.

Jeho žena se poté dostala do péče specialistů v IKEM Praha. Jedinou šancí na záchranu života byla transplantace jater. Dárce se pacientka dočkala v roce 2015. Jenže tělo nový orgán nepřijalo.

„Lékaři se po týdnu rozhodli udělat další transplantaci, ale ani ta nepomohla a moje žena už se po náročné operaci neprobrala a zemřela,“ líčil už dříve utrpění své ženy Petr Vencelides.

Lékaři i vedení nemocnice vytrvale jakoukoliv chybu odmítá.