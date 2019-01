Havlíčkův Brod – Vyhrocená atmosféra mezi hokejisty Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou, kteří se v minulých dnech utkali v sérii zápasů o postup do semifinále play-off II. hokejové ligy, se odrazila i v chování některých fanoušků.

K incidentu došlo minulý týden ve čtvrtek před zimním stadionem v havlíčkobrodské Kotlině. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jejich brutalita a chladnokrevnost zaskočila i samotné policisty. Ti totiž byli svědky incidentu, který se odehrál minulý týden ve čtvrtek 16. března v těsné blízkosti havlíčkobrodského stadionu krátce před třetím utkáním. Jeden z fanoušků domácího týmu před jejich zraky srazil ze schodů fanouška Žďáru nad Sázavou takovou silou, že letěl vzduchem a dopadl na zem pod schody. Podle svědků nešlo o nějaké nevinné strčení, ale o cílený útok vedený velkou silou. Případ začali prověřovat havlíčkobrodští kriminalisté.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, ze kterého je podezřelý muž z Havlíčkobrodska," potvrdila Deníku policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Sedmatřicetiletému fanouškovi ze Žďáru nad Sázavou se nakonec nic vážného nestalo kromě toho, že měl být otřesen a na chvíli se ocitl v bezvědomí. První pomoc mu poskytli i policisté, kteří na místě dohlíželi na pořádek. Na místo byli přivoláni i lékaři rychlé záchranné služby. Ti zraněného fanouška odvezli na ošetření do nemocnice s pohmožděninami zad a hrudníku.

Incident se podle svědků odehrál tak rychle, že mu těžko mohl kdokoli zabránit. K čemu přesně mezi oběma fanoušky došlo, není jasné. Svou roli mohl sehrát i alkohol.

Rozhodnou i znalecké posudky

Podle informací Deníku měl být útočníkem třiačtyřicetiletý muž z Havlíčkova Brodu. Policisté případ prověřují jako pokus o těžkou újmu na zdraví, protože poškozený mohl utrpět mnohem závažnější zranění – od zlomenin až po poranění hlavy s krvácením do mozku. K tomu údajně nedošlo jen shodou náhod, které nemohl agresor nijak ovlivnit. Posoudit to budou muset mimo jiné i znalecké posudky. Pokud bude nakonec útočník obviněn z pokusu o těžkou újmu na zdraví, hrozí mu trest od tří do deseti let.

Informace o incidentu před stadionem včera překvapila předsedu BK Havlíčkův Brod Davida Kozlíka. „Slyším o tom od vás poprvé. Zřejmě je to tím, že se to stalo před stadionem," reagoval David Kozlík. Poté, co si informaci ověřil, potvrdil, že na místo vyjela záchranná služba.

Lékařskou péči během soutěžních utkání zajišťuje pro havlíčkobrodský klub lékař Martin Pertl. Přestože na utkání byl, o incidentu nevěděl.

„Je to pro mne nová informace. Je pravda, že jsem se zpětně dozvěděl od kolegů, že musel být ošetřen nějaký fanoušek, ale podrobnosti jsem neznal. Nikdo mne k tomu nevolal," uvedl Pertl, který zajišťuje zdravotní dozor na stadionu už čtvrtou sezonu.

„Nikomu z diváků jsem zatím pomoc poskytovat nemusel. Pokud jde o hráče, tak jsou to většinou tržné rány či úrazy po naražení na mantinel," popsal Martin Pertl.