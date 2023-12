Lazareski podle obžaloby prodal Sklenárovi od loňského ledna do letošního března nejméně pětadevadesát gramů luxusní drogy za zhruba 125 tisíc korun. Letos v březnu pak oba muže zadržela policie na čerpací stanici na 112. kilometru dálnice D1 poblíž Jihlavy. Lazareski měl u sebe 0,6 gramu kokainu pro další prodej.

Policie chytila na D1 u Brodu dealera se třemi kily kokainu. Skončil ve vazbě

„Obžalovaného Lazareskiho soud uznal vinným a odsoudil ho k podmínce. Rozsudek není pravomocný. Podal jsem odvolání,“ uvedl pro Deník jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Lazareski dostal roční trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Státní zástupce navrhl i vyhoštění ze země, ale to soud neakceptoval. Lazareski u soudu prokázal, že má v České republice dítě. „Za těchto okolností se mi zdá trest příliš mírný. Trest bych akceptoval, pokud by k němu soud uložil i vyhoštění ze země,“ vysvětlil Špelda. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.

Žalobci se nezdá trest přiměřený i kvůli tomu, že Sklenár už byl za obchod s kokainem odsouzen. I on dostal podmínku, ale k tomu mu soud uložil i vyhoštění ze země na tři roky. Rozsudek je v případě Sklenára pravomocný.

Místo aut prodával kokain

Za obchod s kokainem nedávno jihlavský soud poslal do vězení automobilového obchodního zástupce Jaroslava Součka z Jihlavy. Část drog si nechával muž pro vlastní potřebu, část pak prodal sedmatřicetiletému invalidnímu důchodci z Jihlavy Petru Makovickému. Ten pak kokain prodával dalším lidem za cenu od dvou do tří tisíc korun za gram.

Oba muže soud poslal do vězení. Součka na dva roky, Makovického na osmnáct měsíců. Oba by si měli tresty odpykat ve věznici s ostrahou. Souček už byl v minulosti za drogy potrestán. Makovický se v minulosti dopustil trestného činu v dopravě. Souček se na místě odvolal.

Kriminalisté na Jihlavsku dopadli překupníky kokainu. Dva z nich byli cizinci

V poslední době se obchod s kokainem na Vysočině objevuje stále častěji. Podle Kamila Špeldy ale nejde o nic velkého. „Kokain se objevuje jen výjimečně. Jedničkou na trhu zůstává i kvůli ceně pervitin,“ řekl Špelda.