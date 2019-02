Havlíčkův Brod – Soudy na Vysočině začaly rozdávat tresty Rumunům, kteří byli letos u řady násilností.

Na snímku vpravo je vidět, jak dopadl mladík, kterého jeden z Rumunů napadl 25. června v Humpolci. Na levém snímku je muž z Havlíčkova Brodu, který byl zraněn skupinkou cizinců v sobotu 2. července v havlíčkobrodské Žižkově ulici. | Foto: Ivoš Vrbka

Prvním potrestaným je osmadvacetiletý Catalin Ionut Tavagiu, agenturní zaměstnanec firmy Futaba v Havlíčkově Brodě.

Za nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví, pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví byl Okresním soudem v Havlíčkově Brodě odsouzen k osmnáctiměsíčnímu trestu s podmínkou na dva roky. Kromě toho byl na pět let vyhoštěn ze země a pojišťovně musí uhradit náklady na léčení napadeného.

Rozsudek padl 23. srpna a zatím není pravomocný. Soud čeká na překlad rozsudku, teprve poté bude odeslán obžalovanému. Ten se ještě může odvolat. Pokud se tak stane, bude se případem zabývat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.

Tavagiu může až do pravomocného rozhodnutí zůstat v Česku. Před soudem skončil kvůli násilnému incidentu ze soboty 2. července v Havlíčkově Brodě. Kolem páté hodiny odpoledne před klubem Starr vyhrožoval muži z Havlíčkova Brodu, že ho zabije nebo pozabíjí celou jeho rodinu, a přitom si poškozeného vyfotil mobilním telefonem. V rozsudku soud také rozhodl, že tento telefon propadne státu.

Podle žalobce šlo o natolik nebezpečnou výhružku, že poškozený mohl mít důvodnou obavu o svůj život. Konflikt tím ale neskončil. O pár minut později Tavagiu téhož muže napadl údery pěstí do obličeje. Napadený upadl na zem a schytal další rány do hlavy a těla včetně kopanců. Následkem byly zhmožděniny po celém těle, otřes mozku, poranění lokte, zhmoždění krku a hrudníku. Nakonec musel být hospitalizován v brodské nemocnici.

Incidentu předcházel slovní konflikt mezi poškozeným a obžalovaným Rumunem. Poškozený se zastal dívky a později i svého kamaráda, kterého několik dní předtím pobodal v Humpolci jiný Rumun. Jenže Tavagiu, měl podle svědků říct, že je dobře, co se stalo, a přitom měl vykřikovat rasistické urážky. Rumuna, který v Humpolci s nožem v ruce vážně zranil mladíka, policie zadržela, obvinila z pokusu o vraždu a skončil ve vazbě, kde nyní čeká na soud. Hrozí mu až osmnáctiletý trest.

Tentýž víkend, kdy se stal incident před klubem Starr, tekla krev i v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Rumun Ioan Cucicea ozbrojený nožem a lahví napadl tři mladíky na sídlišti Stínadla v Ledči nad Sázavou.

Osmnáctiletý cizinec nejprve praštil nezletilého chlapce lahví do hlavy, a když se ho chtěli další dva zastat, byli i oni napadeni. Na třiadvacetiletého mladíka vytáhl cizinec vystřelovací nůž. Všichni tři napadení skončili v nemocnici.

Cizince kriminalisté obvinili ze zločinu pokusu o těžkou újmu na zdraví, ublížení na zdraví a výtržnictví. Také on skončil ve vazbě a hrozí mu až deset let vězení.

Ve vazbě je i dvacetiletý Rumun, který na konci letošního února v Humpolci napadl mladou ženu a pokusil se ji znásilnit. To se mu nepovedlo jen díky tomu, že se žena útoku intenzivně bránila. Přesto utrpěla vážnou psychickou újmu.

Po všech těchto incidentech se policie na Vysočině ve větší míře zaměřila na kontrolu míst, kde k útokům došlo. Šlo hlavně o Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou a okolí.

„Všichni dohlížejí na klid a pořádek a zaměřují se na místa, kde se cizinci nejvíce zdržují. Jsou to ubytovny a noční podniky. Budeme například dohlížet na to, jak se návštěvníci z rizikových podniků rozcházejí," uvedla pro Deník už v červenci krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Současně upozornila, že nejde o žádný hon na cizince, ale o snahu zajistit ve městech co největší bezpečnost. Podle mluvčí totiž musela policie reagovat na stále se stupňující projevy násilí mezi cizinci a místními obyvateli.

Od té doby se v policejních svodkách podobně závažné případy neobjevily. Jenže podle informací Deníku jsou s agresivními cizinci především v Havlíčkově Brodě stále problémy. Například majitelka disko klubu Starr zakázala kvůli opakovaně nevhodnému chování vstup do podniku desítkám Rumunů.

„Důvodem zákazu vstupu jsou plivance, strkanice, vylévání pití na zem, obtěžování hostů a rvačky. Týká se to asi osmdesáti Rumunů, kteří k nám chodili. Slušně se chovají asi jen čtyři. Ti dostali členství v našem klubu, a tím mají zaručený vstup. O ostatní nemáme zájem, problémy byly příliš velké," svěřila se Deníku majitelka Olga Juhaňáková.

Klub má kapacitu 150 až 200 návštěvníků. Podle Juhaňákové nebylo výjimkou, že polovina z nich byli Rumuni. K dalším problémům pak dochází venku před klubem. „Pravidla platí pro všechny stejně. Je ale pravda, že když je někdo cizinec a ještě se neumí chovat, tak je na něj víc vidět," míní Olga Juhaňáková.