Do prodejny v Brodě se vloupal zloděj, z obchodu zmizely nože i peníze

Kdo se vloupal do prodejny na Havlíčkově náměstí, šetří policie. "K činu došlo v době od páté hodiny odpoledne středy 24. listopadu do půl osmé ráno následujícího dne. Pachatel násilím vnikl do obchodu, přičemž poškodil i část vybavení," informovala v pátek policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR