Policie hledá zloděje, který se vloupal do rodinného domu ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu. Pachatel odnesl nářadí v hodnotě téměř pětadvacet tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Zloděj se dostal do rodinného domu ve Svatém Kříži v době od pátku 14. července do pondělí 17. července. „Pachatel vstoupil na oplocený pozemek, dostal se do domu, který prohledal. Z místa si lupič odnesl bourací kladivo, úhlové brusky, rozbrušovací kolo a jiné nářadí,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Majiteli zatím neznámý lupič napáchal škodu přes třiadvacet tisíc korun. „Policisté místo činu ohledali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají,“ dodala mluvčí.