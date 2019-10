Jihlava – V pořadí již druhý rozsudek nad bývalou šéfkou Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenou Vitáskovou padne u Okresního soudu v Jihlavě pátek 1. listopadu.

Alena Vitásková před Okresním soudem v Jihlavě. | Foto: Deník / Roman Martínek

Vitásková čelí obžalobě z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti se jmenováním bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké na post místopředsedkyně úřadu. Za to ji hrozí trest od tří do deseti let.