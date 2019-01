Vysočina – Přes dva roky se dařilo třiačtyřicetiletému muži v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku nelegálně odebírat elektřinu.

U kontrol černých přípojek může asistovat i policie. Samotné měření ale provádí specialisté energetických společností. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ archiv

V lednu 2010 se podle detektivů napojil na pojistkovou skříň v domě, kde bydlel, a až do letošního dubna odebral na černo energii za 2,7 milionu korun. Muž byl obviněn z krádeže, za což mu hrozí vězení od tří do osmi let. Kromě toho měl doma arzenál zbraní. Jejich expertiza ještě není hotová. Případ z Kralic je co do množství nelegálně odebrané elektřiny největším za posledních několik let. V Kraji Vysočina vyšetřují kriminalisté ještě jeden podobný případ, a to na Pelhřimovsku s mnohem nižší škodou. Ta je čtyřicet tisíc korun.

„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme k případu podávat žádné informace. Jejich zveřejnění by mohlo narušit další pátrání," uvedla pelhřimovská policejní mluvčí Hana Kotková.

Za celý loňský rok se podařilo v kraji odhalit pouze jeden nelegální odběr elektřiny, konkrétně na Havlíčko᠆brodsku. Energetické firmě tam vznikla škoda za deset tisíc korun. V roce 2010 energetici odhalili čtyři případy. Největší škodu v kraji, za 170 tisíc korun, měl na svědomí pachatel z Pelhřimovska.

Více než dva roky

Muž z Kralic nad Oslavou je stíhán na svobodě. Bezmála třímilionovou škodu způsobil energetické společnosti E.ON. Mluvčí společnosti Vladimír Vácha se nechtěl k tomuto konkrétnímu případu vyjadřovat s odvoláním na policejní vyšetřování.

„Pokud se na vyšetřování podílí policie, pak je na případ až do jeho vyšetření uvaleno informační embargo," vysvětlil Vácha.

Muž z Kralic nad Oslavou odebíral elektřinu na černo přes dva roky. Proč jeho odhalení trvalo tak dlouho? Podle Vladimíra Váchy je nelegální odebírání elektřiny sofistikovaná činnost s ohledem na metody, které zloději elektřiny používají. Nejčastějšími způsoby jsou přetáčení elektroměrů nebo na černo připojené kabely do neměřených elektrických rozvodů.

„Nejde pouze o to, nelegální odběr odhalit, ale zejména o to, nasbírat dostatek důkazů proti pachateli, aby jeho činnost byla nezpochybnitelná a doložitelná. A to je mnohdy záležitost časově náročná," poukázal Vácha na úskalí odhalování zlodějů elektřiny.

Vypočítají průměr

Složité to je i s vypočtením škody za nelegálně odebranou elektřinu. Podle informací Deníku v případu muže z Kralic energetici na několik hodin zapnuli všechny elektrické přístroje v domě a odběr pak vynásobili počtem nelegálně připojených dní. Mluvčí E.ONu Vácha tento postup nechtěl komentovat.

„Je to poněkud složitější, ale úplně zjednodušeně se dá říct, že se vypočítá průměrný odběr v daném odběrném místě za určité historické období a toto se zprůměrňuje," vysvětlil Vácha. Podle něj se tento postup volí tehdy, pokud nelze zjistit množství elektřiny odebrané na černo.

„Zjišťování nelegálních odběrů je zaměřeno na nezpochybnitelnost důkazů – tedy způsobu a množství odebrané elektřiny či plynu tak, aby i náhrada škody byla nezpochybnitelná. Zcela zde pomíjím další faktory nelegálních odběrů, jako například obecné ohrožení," upozornil Vladimír Vácha.