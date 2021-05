Že ke střetu mezi řidiči skutečně došlo, potvrdila mluvčí městské policie Třebíč Lucie Šerková. „Strážníci byli k případu napadení přivoláni, ale pouze asistovali. Celou věc řešila policie,“ sdělila mluvčí.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové všechno začalo po patnácté hodině odpoledne. Jednadvacetiletý řidič osobního auta VW Golf nedal u obchodního centra v ulici kpt. Jaroše v Třebíči přednost v jízdě zprava po hlavní silnici jedoucímu řidiči linkového autobusu. Ke srážce nedošlo a řidič autobusu na muže za volantem osobáku zatroubil. „Řidič osobního vozidla na toto upozornění reagoval velmi nebezpečně, když skrze stažené okénko ze svého vozidla namířil na za ním jedoucího řidiče uvedeného autobusu krátkou střelnou zbraní," popsala důvod konfliktu policejní mluvčí.

To vyvolalo u šoféra autobusu vážnou obavu o život, proto pokračoval v jízdě za uvedeným vozidlem až na světelnou křižovatku ulic Rafaelova-Sportovní. Tam na červenou oba zastavili. „Řidič autobusu vystoupil a oslovil řidiče osobního auta. Ten ze svého vozidla vystoupil také a úderem pěstí do obličeje napadl řidiče autobusu," sdělila Čírtková. Řidič autobusu ale útočníka zpacifikoval, svalil ho na zem, kde ho držel až do příjezdu policejní hlídky.

Policisté muže z osobního auta převezli na stanici. „V osobním vozidle zajistili plynovou pistoli. U obou řidičů policisté provedli dechové zkoušky u test na přítomnost omamných a psychotropních látek s negativním výsledkem. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení a případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Třebíč," doplnila Čírtková.

Řidič osobního auta je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Řidič autobusu po incidentu utrpěl drobné poranění v obličeji a vyhledal lékařské ošetření v třebíčské nemocnici. Při incidentu nedošlo k žádné škodě na majetku ani ke škodě na žádném z vozidel.

Podle loga firmy na boku autobusu se jednalo o řidiče společnosti Icom. „K celému případu se nebudeme zatím vyjadřovat. Záležitost se musí nejdřív prošetřit a teprve potom vydáme oficiální stanovisko,“ sdělil jihlavský dispečer společnosti Icom Jiří Hos.