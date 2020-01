Dvořákovi se podařilo od roku 2016 do 1. dubna 2019 postupně nakrást nejméně bezmála sedm tun měděných lan a drátů. Podle soudu jde navíc pouze o množství, které se podařilo dnes již bývalému zaměstnanci firmy prokázat.

Dvořák měď z firmy odnášel přes vrátnici tak, že si ji připevňoval na tělo. Následně měď prodával do různých výkupen barevných kovů. Zaměstnavateli způsobil škodu nejméně za bezmála 800 tisíc korun. Na Vysočině je to dosud největší případ svého druhu. Rozsudek je pravomocný. Dvořák i státní zástupce se odvolání vzdali ihned po vyhlášení rozsudku.

„Měď jsem začal krást, protože jsem se dostal do dluhů kvůli závislosti na hraní automatů a sázek na sportovní utkání. Snažil jsem se léčit, ale nepomohlo to. Chvíli jsem to vydržel, ale jakmile jsem znovu vsadil, tak už to nešlo zastavit. Strašně mne to mrzí. Vím, že jsem to měl řešit jinak,“ kál se před soudem Dvořák.

Pořídíli kamery

Soudce Jiří Večeřa se pozastavil nad tím, jak je možné, že se mu dařilo měď krást po tak dlouhou dobu. Vedoucí výroby z firmy Draka Kabely Jaromír Svoboda na to reagoval tím, že ve skladech mají stovky tun měděných lan a drátů různých velikostí.

„V takovém množství se to nezjišťuje snadno,“ podotkl Svoboda.

První podezření na krádeže většího rozsahu zjistili zaměstnanci na konci září v roce 2018. Pak už si jen stačilo všimnout, že se nejvíc materiálu ztrácí během služby Zbyňka Dvořáka.

„Abychom si byli jistí, museli jsme posílit kontrolu. Vše jsme ohlásili policii,“ vysvětlil Svoboda a dodal, že museli nainstalovat i kamery.

Za zločin krádeže hrozilo obžalovanému dva až osm let vězení. Polehčovalo mu doznání, lítost a to, že s kriminalisty spolupracoval a pomohl jim celou věc objasnit. Naopak mu výrazně přitížilo že byl v minulosti za krádeže odsouzen a v době činu byl v podmínce. S největší pravděpodobností ho tak čeká ještě rok navíc. Dvořák je svobodný, bezdětný a nezaměstnaný, přesto souhlasil s tím, že se bude snažit firmě škodu uhradit. Jeho obhájce soudu navrhoval, aby ho místo do vězení poslal do léčebny kvůli závislosti na gamblerství, ale podle soudce to nepřicházelo v úvahu.