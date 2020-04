Policisté prověřují případ vloupání do budovy firmy, ke kterému došlo v Havlíčkově Brodě na ulici 5. května.

„Stalo se to v době od pondělního odpoledne 6. dubna do středečního rána. Pachatel vnikl do skladu, kde odcizil fotoaparát v hodnotě přibližně deset tisíc korun. Další škodu způsobil poškozením dveří a okna," informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.