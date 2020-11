Hospody jsou zavřené, ale násilí mezi lidmi na Vysočině přibývá, říká žalobce

Státní zástupce Ivo Novák z Jihlavy upozorňuje, že v poslední době přibývá násilí mezi lidmi, a to i přesto, že jsou zavřené hospody. „Je to zajímavé, ale domníval bych se, že když jsou uzavřeny hospody a večerní bary, tak bude mezi lidmi násilí spíše ubývat. Jenže podle toho co sleduji, tak je to spíš naopak,“ míní Novák. Podle něj se násilí přesunulo za zavřené dveře bytů a rodinných domů.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Lidi jsou více doma a více se hádají. Pomyslné saze bouchají o to víc,“ podotýká Novák, což ilustruje na posledním případu z Jihlavska, který skončil uvalením vazby na muže, který napadl svou ženu. Tento týden ve čtvrtek 12. listopad byl Okresním soudem v Jihlavě vzat do vazby. „Vztah se mezi nimi pokazil mimo jiné kvůli narůstajícím dluhům partnera. Žena už to dál nechtěla snášet a chtěla se rozvést. Jenže muž to neunesl a poté, co ženu napadl, byl vykázán ze společného obydlí. Ženu přesto několikrát a opakovaně kontaktoval a vyhrožoval ji smrtí. Nepomohlo ani opakované obvinění,“ popsal případ Novák, který varuje, že každý týden mu jako státnímu zástupci na stole přistane pět až sedm věcí násilného ražení. Před jihlavskou ubytovnou napadl muže, je podezřelý z výtržnictví Přečíst článek › Ne vždy je to ale domácí násilí. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové je počet případů domácího násilí na Vysočině srovnatelný s loňským rokem. „Přesná čísla nemám, ale je to podobné jako loni,“ podotkla Čírtková. Za celý loňský rok řešili policisté na celé Vysočině celkem 421 případů se znaky domácího násilí. Ze společného obydlí museli vykázat 73 lidí, deset z nich opakovaně. V drtivé většině šlo o muže, čtyřikrát o ženy. Nijak dramaticky to na Vysočině nevidí ani vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě Antonín Křoustek. „Neřekl bych, že letos na Vysočině nějak výrazně přibylo domácího násilí. Podle mé zkušenosti ale mají oběti mnohem větší problémy vzhledem k současné uzavřenosti o domácím násilí s někým mluvit. Kvůli tomu jsou pak dopady na oběti mnohem devastující,“ upozornil Křoustek.

