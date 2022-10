Až dvanáct let vězení hrozí muži, který se zapojil do hromadné bitky v Jihlavě. Kriminalisté ho viní z toho, že během pouliční rvačky surově napadl dva jiné muže. Jednoho nejprve kopl vší silou do hlavy, druhému pak dupnul na břicho. Oba poškození v době útoku leželi na zemi a nemohli se bránit. Deník zveřejnil na internetu video, z něhož je patrná intenzita útoku. Bitka se odehrála letos v červenci před podnikem Kebab house v Obchodním centru Březinky v Jihlavě.

Závažná poranění

Hlavní roli ve většině případů sehrál alkohol. „Obviněnému v případě rvačky v Jihlavě na Březinkách hrozí vysoký trest od pěti do dvanácti let, protože je podezřelý ze zločinu pokusu o těžkou újmu na zdraví vůči více lidem,“ informoval jihlavský žalobce Ivo Novák. Vzhledem k závažnosti celého případu je pravděpodobné, že kauza neskončí u Okresního soudu v Jihlavě, ale na Krajském soudě v Brně. „Podle znalce mohl obviněný kopem na hlavu i břicho způsobit poškozeným závažné poranění vnitřních životně důležitých orgánů, což se nestalo jen díky náhodě,“ upozornil Novák.

Bitka v Jihlavě: dostal pěstí a přišel o zrak. Podívejte se na brutální video

Podle informací Deníku je obviněným sedmadvacetiletý Libor Č. z Jihlavy. Když jeden z účastníků bitky upadl na zem, Libor Č. ho podle obvinění kopl do hlavy a do zad. Následně ho ještě silně kopl do hlavy. Po tomto ataku zůstal napadený bezvládně ležet na zemi. Když jiný muž srazil ranou pěstí na zem jiného, Libor Č. mu silně dupl patou na břicho. Všichni, kteří se do hromadné bitky zapojili, jsou stíháni pro mírnější trestné činy.

Výhružky smrtí v Třebíči

V pondělí policie zveřejnila informaci, že poslala k soudu případ muže z Třebíčska. Ten se choval agresivně vůči svému okolí i zasahujícím policistům. V červenci například podle policie bezdůvodně napadal a obtěžoval lidi na zábavě. Když ho přijela uklidnit policejní hlídka, vyhrožoval policistům smrtí. V dechu měl přitom bezmála dvě promile alkoholu a skončil na záchytce.

Otrávená zvířata v Hrotovicích: chovatelce někdo pozabíjel králíky a morčata

Další incident pod vlivem alkoholu ztropil stejný muž v jedné z třebíčských prodejen. I tam lidem vyhrožoval smrtí a vulgárně jim nadával. Devětatřicetiletý muž znovu skončil na záchytce a pak i v policejní cele. „Muž byl obviněn z výtržnictví a vyhrožování policistům. V minulosti už byl soudně trestán. Po obvinění byl propuštěn na svobodu,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Zákeřné napadení v Brodě

Až deset let hrozí muži, který minulý týden v Havlíčkově Brodě brutálně napadl jiného člověka.

„V útoku pokračoval, i když napadený muž upadl na zem. Napadený čelil úderu hlavou, ranám pěstí i kopu nohou. Po útoku zůstal ležet na zemi a útočník odešel. Napadený muž utrpěl vážná zranění,“ popsala Kroutilová.

Málem přišel o oko

Jihlavský soud poslal na začátku října do vězení na pět let Davida Znojemského, který při potyčce v Jihlavě rozbil sokovi o hlavu skleněný půllitr. Napadený kvůli tomu málem přišel o oko. Skončil v nemocnici a musel být operován.