Na osmadvacetiletého muže vydal Zemský soud Eisenstadt v Rakousku loni v prosinci mezinárodní zatykač v souvislosti se zorganizováním nelegálního převodu syrských uprchlíků. Za převaděčství, odpor proti státní moci a těžké ublížení na těle mu hrozí deset let vězení.

Poté, co se loni podařilo Ehreshiho v Česku dopadnout, skončil v takzvané vydávací vazbě. Krajský soud v Brně o ní rozhodl 17. prosince. „Vzhledem k tomu, že s vydáním do Rakouska předávaný nesouhlasí, je důvodná obava, že by se mohl skrývat, nebo odcestovat z České republiky. Má evidentní zájem na tom, aby se trestnímu stíhání v Rakousku vyhnul,“ napsal brněnský soudce Martin Vrbík v usnesení o uvalení předběžné vazby, které Deník získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ehreshi podle rakouské strany zorganizoval jako člen kriminální skupiny loni v únoru nelegální přechod syrských občanů z Maďarska do Rakouska. Pro přepravu běženců poskytl auto a řídil průběh celé cesty. Ta se zvrhla 22. března, když jako řidič nerespektoval příkaz rakouského vojáka k zastavení a prorazil armádní zátaras. „Jeden voják stačil před vozidlem uskočit, druhý se stačil schovat do vozidla, do kterého poté hledaný narazil. Soud konstatuje, že stíhané jednání není promlčené a na území obou států je trestné,“ konstatoval v usnesení soudce Vrbík.

Co přesně se dělo po incidentu na hranicích, a proč už tehdy Ehreshi neskončil ve vazbě v Rakousku, není úplně jasné.

Vitalii Ehreshi se minulý týden ve středu 16. února objevil před Okresní soudem v Jihlavě. Do soudní síně byl předveden vězeňskou stráží. Ehreshi se přiznal k dovozu a prodeji pervitinu z Prahy na Vysočinu. Od ledna loňského roku až do začátku července to mělo být celkem v deseti případech. „Vždy dovezl nejméně patnáct gramů pervitinu. Ten pak buď sám užíval, nebo prodával dalším lidem,“ uvedl jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Soud poslal Ukrajince do vězení na rok a půl. Kromě trestu dostal Ehreshi i zákaz řízení na tři roky za řízení pod vlivem drog.

Hlavní líčení se u jihlavského soudu konalo s vyloučením veřejnosti. Požádalo o to Krajské státní zastupitelství v Brně právě v souvislosti s případem v Rakousku. „Šlo o to, aby se zamezilo případnému kontaktu s nechtěnými osobami,“ konstatoval jihlavský soudce Vladimír Sova.

Jihlavský trest za drogy je pravomocný. Ehreshi se vzdal odvolání. Na území České republiky pobývá od roku 2017. V Jihlavě žije se svojí manželkou, která má povolení k pobytu. On je ale na území republiky nelegálně a přivydělává si po brigádách. Na území Česka byl v posledních třech letech už třikrát soudně trestán. Nyní čeká, jak dopadne vydávací proces do Rakouska, kde mu hrozí daleko přísnější trest.